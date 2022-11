Aktualisiert am

Klimakonferenz in Ägypten

Klimakonferenz in Ägypten :

Klimakonferenz in Ägypten : Der Gastgeber ist kein Vorreiter

Umstrittener Austragungsort: Ein COP27-Schild auf der Straße zum Konferenzbereich in Scharm el-Scheich Bild: Reuters

Scharm el-Scheich sei „der ideale Austragungsort für eine inklusive und nachhaltige“ Klimakonferenz, rühmen die ägyptischen Gastgeber die Stadt auf der Sinai-Halbinsel. Daran kann man Zweifel anmelden. Die allermeisten der 30.000 erwarteten Teilnehmer werden zur COP27 fliegen. Der Tourismusort am Roten Meer ist kaum anders als aus der Luft zu erreichen. Zugleich könnte die Lage dazu beitragen, dass mehr Teilnehmer aus Weltregionen kommen, die auf den Klimakonferenzen oft unterrepräsentiert sind. Rund die Hälfte der seit 1991 abgehaltenen Gipfel hat in Europa stattgefunden.

Ägypten dürfte in Scharm el-Scheich insbesondere als Anwalt der afrikanischen Länder auftreten. Die haben verhältnismäßig wenig zum Klimawandel beigetragen, leiden aber schon jetzt unter den Folgen. Ägyptische Politiker heben daher immer wieder hervor, dass es auf der COP27 auch um finanziellen Ausgleich für Schäden gehen müsse, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind.

Als Gastgeber des Gipfels kann Ägypten die Tagesordnung beeinflussen. Das Motto – „Gemeinsam für eine ehrgeizige und gerechte Umsetzung“ – verweist direkt darauf, dass Ägypten, wie viele andere Länder, die Industriestaaten in die Verantwortung nehmen will, den Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgeschäden zu bezahlen. „Klimagerechtigkeit muss Teil der Verhandlungen sein, damit die Klimadiplomatie überlebt“, sagte der Sonderbeauftragte für die ägyptische Konferenzpräsidentschaft, Wael Aboulmagd, am Freitag.

„In hohem Maße unzureichend“

Die Industriestaaten sind bei dieser Frage wiederum zurückhaltend – sie wollen nicht auf einen Kompensationsmechanismus festgelegt werden für die Emissionen, die sie in den vergangenen 150 Jahren ausgestoßen haben. Von der Bundesregierung gibt es vorsichtige Si­gnale, bei diesem Thema gesprächsbereit zu sein. Besonders eine Vertreterin Deutschlands wird dabei eine wichtige Rolle spielen: Ägypten hat Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, gebeten, die Verhandlungen über den Bereich „Verluste und Schäden“ gemeinsam mit der chilenischen Umweltministerin zu moderieren.

Indessen steht der Gastgeber selbst beim Klimaschutz bisher nicht als Vorreiter da. Als „in hohem Maße unzureichend“ charakterisiert der Climate Action Tracker die ägyptische Politik. Das Portal prüft, ob einzelne Länder dazu beitragen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Demnach ist Ägypten davon weit entfernt und steuert auf eine deutliche Erhöhung der eigenen Emissionen bis zum Ende des Jahrzehnts zu. Vor allem die Abhängigkeit von Erdgas, das Ägypten sowohl in erheblichem Maße fördert als auch verbraucht, bedeute ein Risiko, dass das Land sich auf der COP nicht entschieden für ein Ende des fossilen Zeitalters einsetzen werde. Positiv heben die Beobachter hervor, dass Ägypten mittlerweile auch in erneuerbare Energien investiere; allerdings blieben die Investitionen hinter denen in die Gasförderung zurück.

Ägypten handelt dabei allerdings nicht ausschließlich im nationalen Interesse. Auch Deutschland bemüht sich um Gaslieferungen, die den Ausfall russischer Importe ersetzen sollen. Im Juli empfing Bundeskanzler Olaf Scholz den ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah al-Sisi in Berlin. Sie verabredeten eine Energiepartnerschaft, die irgendwann auch die Lieferung von Wasserstoff aus Ägypten nach Deutschland beinhalten könnte.