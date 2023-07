Aktualisiert am

Zehn Jahre nach der Vertreibung der Muslimbrüder von der Macht steckt Ägypten in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Popularität des Präsidenten leidet.

Durch „ihre Anstrengungen und ihre Geduld“ hätten die Ägypter das Land „aus dem Chaos und der Angst zu Stabilität und Sicherheit geführt“, sagte Abd al-Fattah al-Sisi, als er am Freitag in einer Rede auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickte. Er erinnerte an den Massenprotest vom 30. Juni 2013, als Millionen Ägypter gegen den damaligen Präsidenten Mohammed Mursi auf die Straße gingen. Drei Tage später putschte die Armee unter Verteidigungsminister al-Sisi gegen den Islamisten, den ersten frei gewählten Präsidenten des Landes.

Damit endete auch die unruhige Übergangsperiode Ägyptens, die 2011 mit dem Arabischen Frühling und der Absetzung des Langzeitherrschers Husni Mubarak begonnen hatte. Zehn Jahre später sitzen al-Sisi und das Militär politisch fest im Sattel. Eine echte Opposition gibt es nicht, politische Betätigung wird engmaschig überwacht, die Zivilgesellschaft drangsaliert, fast alle Medien sind gesteuert. Aber die Probleme türmen sich haushoch. I