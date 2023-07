Die Nachricht von der Begnadigung des ägyptischen Menschenrechtsaktivisten Patrick George Zaki durch Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist in Italien mit großer Freude und Genugtuung aufgenommen worden. Zaki, der vor zwei Wochen an der Universität Bologna seine Doktorarbeit zum Thema „Medien und öffentliches Engagement“ per Videozuschaltung aus Ägypten verteidigt hatte, sollte noch am Donnerstag oder an diesem Freitag in Italien eintreffen.

Die Begnadigung des 32 Jahre alten Mitarbeiters der Ägyptischen Initiative für Persönlichkeitsrechte (EIPR) vom Mittwoch erfolgte nur einen Tag nach dessen rechtskräftiger Verurteilung wegen „Verbreitung von Falschinformationen“ zu drei Jahren Gefängnis. Nach dem Urteilsspruch wurde Zaki, der im Dezember 2021 nach 22 Monaten Untersuchungshaft unter Auflagen freigekommen war, im Gerichtssaal in Mansura wieder in Haft genommen. Die Anklage war wegen eines Artikels von 2019 erfolgt, in welchem Zaki die Diskriminierung koptischer Christen in Ägypten geschildert hatte. Zaki entstammt selbst einer koptischen Familie.

Nach dem Urteil gegen Zaki hatte das State Department in Washington seine „Sorge“ über den Richterspruch geäußert und die „sofortige Freilassung“ Zakis gefordert. In Rom hatte die Regierung noch am Dienstag mitgeteilt, dass man in ständigem Kontakt mit Kairo stehe, und eine mögliche Begnadigung Zakis durchblicken lassen. Von dem Gnadenerlass al-Sisis profitierten neben Zaki auch der bekannte Anwalt Mohammed al Baker sowie weitere politische Aktivisten. Die staatliche Nachrichtenseite „Al Ahram“ stellte den Erlass al-Sisis vom Mittwochabend in Zusammenhang mit einer Reihe von Begnadigungen prominenter Aktivisten seit April vergangenen Jahres.

Zaki kam im Herbst 2019 mit einem Postgraduiertenprogramm der EU nach Bologna. Anfang Februar 2020 wurde er bei einem Heimatbesuch am Flughafen Kairo von Geheimdienstmitarbeitern festgenommen, in einem Gefängnis mutmaßlich gefoltert und kurz darauf angeklagt. Der Fall Zaki sorgte in Italien für großes Aufsehen, verschiedene Regierungen in Rom setzten sich für die Freilassung des Aktivisten ein. Nach dem Gnadenerlass bedankte sich Ministerpräsidentin ­Giorgia Meloni bei al-Sisi für die „sehr wichtige Geste“. Meloni und Außenminister Antonio Tajani bekräftigten, sie hätten bei allen bilateralen Treffen mit Kairo den Fall Zaki angesprochen.

Die Beziehungen Italiens und Ägypten werden weiter durch den Fall Giulio Regeni belastet. Der italienische Politikwissenschaftler, der 2016 spurlos in Ägypten verschwand, war nach Auffassung italienischer Ermittler vom ägyptischen Geheimdienst zu Tode gefoltert worden.