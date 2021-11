Schicksalswahl im „Big Apple“ : Demokrat Adams neuer Bürgermeister New Yorks

Demokrat Eric Adams bei einer Wahlkampfveranstaltung in New York City Bild: AP

Der Demokrat Eric Adams wird übereinstimmenden Prognosen zufolge 110. Bürgermeister der US-Metropole New York City. Der 61-jährige bisherige Stadtteil-Bürgermeister Brooklyns setzte sich bei der Abstimmung in der Acht-Millionen-Großstadt am Dienstag gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sliwa durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN berichteten. Adams wird damit das zweite schwarze Stadtoberhaupt New Yorks.

Laut inoffiziellen Hochrechnungen der Wahlkommission gewann Adams mit mehr als 70 Prozent der Stimmen.

Adams galt als moderater Kandidat, der das höchste Amt mit einem Kurs zwischen linken und zentristischen Kräften führen will. Neben der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie - die mehr als 30 000 New Yorker tötete - dürfte eine der schwierigsten Aufgaben Adams im richtigen Umgang mit der Polizei liegen. Er wird ab Januar Nachfolger vom Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Bürgermeister antreten durfte.