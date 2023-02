Herr Abgeordneter, warum ist es wichtig, die Ukraine zu unterstützen?

Wir brauchen eine regelbasierte internationale Ordnung. Als Erstes geht es dabei um Souveränität. Damit wir wissen, welchem Land welches Territorium gehört, und wir nicht darum kämpfen. Zweitens geht es um Streitbeilegung. Falls es Differenzen gibt, um Territorien oder auch um Handel, sollte es einen Ort geben, an dem diese friedlich beigelegt werden können. Falls Russland in der Lage sein sollte, zu sagen: „Das interessiert uns nicht. Wir wollen die Ukraine, also nehmen wir sie uns“, würde diese Ordnung zerbrechen. Das ist ein Ziel, das sowohl Russland als auch in gewissem Maß China, Iran und Nordkorea verfolgen. Vor 16 Jahren hat Putin hier in München gesagt, was er dachte. Dass die internationale Ordnung nur dem Westen dient und nicht ihm und dass er sie zerstören werde.

Es geht aber auch um eine andere Ebene. Es geht um das, was Putin in der Ukraine macht – Kinder entführen, Zivilisten erschießen, die brutalen Kriegsverbrechen. Ich war in Butscha und habe die Massengräber gesehen. Das alles nur, weil Russland sich die Ukraine einverleiben möchte.

Sehen Sie denn einen Weg, wie dieser Krieg beendet werden kann?

Ich denke, Russland muss gezeigt werden, dass es seine Ziele in der Ukraine nicht erreichen kann. Wenn die Ukraine noch mehr Territorium zurückerobern kann, würde das Russland an den Verhandlungstisch zwingen.

Was könnte das Ergebnis der Verhandlungen sein?

Ich möchte nicht darüber spekulieren, wie eine Lösung aussehen könnte. Wir sollten nichts über die Ukraine entscheiden, ohne diese am Tisch zu haben. Ich würde sagen, das Wichtigste, was die Ukraine braucht, um überhaupt offen für Verhandlungen zu sein, sind Sicherheitsgarantien. Und zwar nicht solche, wie es sie 1994 gab: Die Ukraine hat die alten sowjetischen Atomwaffen abgegeben gegen das Versprechen, in Ruhe gelassen zu werden. Russland hat sich nicht daran gehalten. Jetzt muss es darum gehen, dass die Partnerländer die Ukraine mit dem notwendigen Material versorgen, damit sie sich selbst verteidigen kann. Sie wird nicht der NATO beitreten können. Sämtliche Mitgliedstaaten müssten dem zustimmen – und wir schaffen jetzt gerade nicht einmal den Beitritt von Schweden und Finnland. Es braucht also eine Art Verteidigungsarrangement, Russlands Wort reicht nicht aus.

Könnte die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerlangen, vielleicht sogar die Krim?

Es wird extrem schwierig sein, die Krim zurückzubekommen, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Aber die Sicherheitsgarantien und die Forderung nach einer souveränen, demokratischen Ukraine sind die beiden grundlegenden Bedingungen, mit denen wir in Verhandlungen gehen müssen.

Was könnten die Vereinigten Staaten zu den Verhandlungen beitragen?

Einerseits unterstützen wir die Ukraine jetzt schon mit Material und der Ausbildung daran. Zusammen mit der NATO und anderen Partnern spielen wir eine wichtige Rolle dabei, der Ukraine militärischen Erfolg zu ermöglichen. Eine zweite Sache, die wir machen sollten – damit beschäftige ich mich gerade viel, auch wenn es vielen Leuten nicht gefällt –, ist, mit der ukrainischen Führung ins Gespräch darüber zu kommen, wie ein mögliches Kriegsende aussehen kann. Viele Leute im Pentagon sagen: „Das ist noch weit weg. Wir konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt.“ Aber es ist nicht mehr so weit weg. Jetzt müssen wir die Grundlagen dafür legen, indem wir mit der Ukraine darüber reden, was eine akzeptable Friedensordnung sein könnte. Wir müssen jetzt schon mit dieser Diskussion beginnen. Außerdem müssen wir mit Russland reden. Wir versuchen das, aber bislang haben sie uns größtenteils die kalte Schulter gezeigt.