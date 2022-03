Die Achse Mexiko-Moskau : Russische Spione vor Washingtons Haustür

Putins Militärgeheimdienst GRU soll in keinem Land der Welt mehr Agenten stationiert haben als in Mexiko. Washington macht das zunehmend nervös. Denn das Land bietet beste Bedingungen für Agenten.

Die amerikanische Spionageabwehr blickt besorgt nach Mexiko. Im Nachbarland soll der russische Militärgeheimdienst GRU im Moment mehr Agenten als in jedem anderen Land der Welt stationiert haben. „Derzeit befinden sich die meisten GRU-Einsatzkräfte in Mexiko. Das sind russische Geheimdienstmitarbeiter“, sagte Glen VanHerck, Befehlshaber des Nordkommandos, vergangene Woche vor dem Streitkräfteausschuss des amerikanischen Senats. Die russischen Agenten würden nach jeder Möglichkeit Ausschau halten, Zugang zu den Vereinigten Staaten zu erlangen, um Washingtons Entscheidungen zu beeinflussen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Laut VanHerck hätten russische und auch chinesische Spione ein leichtes Spiel in Mexiko. Der General begründete das mit dem organisierten Verbrechen in Mexiko. Die transnationalen kriminellen Organisationen würden in der Hemisphäre praktisch ungehindert operieren und einen „Weg der Korruption und Gewalt“ öffnen, der es China und Russland ermögliche, sich in diesen Ländern einzumischen. Schon in der Vergangenheit hatte der General auf die von Russland ausgehende Gefahr aufmerksam gemacht. Im vergangenen September sagte VanHerck, dass von Russland derzeit die größte militärische Gefahr für die Vereinigten Staaten ausgehe und nicht von China, das er als eine „langfristige Gefahr“ einstufte.