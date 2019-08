Abzugsdrohung : Trumps teurer Truppenumzug

Kurz vor dem Beginn eines Besuches des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Europa erneuert seine Regierung Drohungen, amerikanische Streitkräfte aus Deutschland abzuziehen und sie möglicherweise nach Polen zu verlagern. Die amerikanischen Botschafter in Berlin und Warschau, Richard Grenell und Georgette Mosbacher, äußerten sich in diesem Sinne. Grenell sagte, es sei „wirklich beleidigend zu erwarten, dass der amerikanische Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

In den südwestlichen Bundesländern sind gegenwärtig rund 35.000 amerikanische Soldaten und 12.000 zivile Beschäftigte stationiert; meist an Standorten, die sie schon zu Zeiten des Kalten Krieges bezogen hatten. Gegen eine Verlegung eines Teils dieser Streitkräfte sprechen strategische und finanzielle Gründe. Die Amerikaner haben mehrere europäische Hauptquartiere und ein Hauptquartier für Afrika in Deutschland etabliert, sie nutzen überdies mehrere große Luftwaffenstützpunkte (unter anderem Ramstein und Geilenkirchen) und unterhalten ein großes Militärkrankenhaus in Landstuhl. In Bayern nutzen sie unter anderem dauerhaft den Übungsplatz Grafenwöhr.

Stationierung von etwa 1000 Soldaten in Polen denkbar

Die polnische Regierung bemüht sich schon seit Jahren immer wieder, die Amerikaner zur Verlegung einer Heeresdivision nach Polen zu veranlassen. Sie hat dafür Unterstützungszahlungen in Milliardenhöhe angeboten. Doch es gibt offenkundig amerikanische Berechnungen, wonach auch ein Betrag von ein oder zwei Milliarden Dollar bei weitem nicht die Kosten decken würde, die eine dauerhafte Stationierung samt Infrastruktur, Wohnungen und Betreuungseinrichtungen verursachen würde. Beim Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington im Juni hieß es, es sei die zusätzliche Stationierung von etwa 1000 amerikanischen Soldaten in Polen denkbar.

Eine dauerhafte Truppenverschiebung in diesem Umfang ließe sich offenbar auch noch mit Vereinbarungen in Einklang bringen, die die Nato einst mit Russland getroffen hatte. Demnach soll es keine „substantiellen“ Verlagerungen von Nato-Streitkräften auf das Territorium der osteuropäischen Mitgliedstaaten geben. Schon in der Regierungszeit des Präsidenten Barack Obama hatte das amerikanische Verteidigungsministerium Kosten und Nutzen eines Abzuges der Truppen aus Deutschland untersuchen lassen; damals wurde empfohlen, zumindest die wichtigen Stützpunkte und Standorte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu behalten.

Das deutsche Verteidigungsministerium hob am Freitag vor allem hervor, wie verwurzelt die amerikanischen Soldaten an ihren deutschen Standorten sind. Der Sprecher Frank Fähnrich sagte: „Die Präsenz unserer amerikanischen Verbündeten bedeutet uns viel. Die Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte sind mit ihren Familien und Freunden in unsere Gesellschaft integriert“. Die Kosten der Stationierung werden mittlerweile von den amerikanischen Streitkräften weitgehend selbst getragen, allerdings weist die Bundesrepublik in ihrem Haushalt jährliche Kosten der Stationierung von rund 50 Millionen Euro aus, die offenkundig hauptsächlich durch Bau-Planungsleistungen deutscher Behörden entstehen. Hinzu kommen die kalkulierten Kosten für die unentgeltliche Überlassung von mehr als 100 Liegenschaften an die amerikanischen Streitkräfte – für diese Kosten hatten amerikanische Untersuchungen vor einem Jahrzehnt selbst eine Summe von fast 600 Millionen Euro im Jahr angesetzt.

Mit der Verlegung amerikanischer Soldaten aus Deutschland hatte Trump schon im Sommer 2018 und auch im Juni gedroht, um damit Deutschland zu bestrafen, falls es seinen Verteidigungsetat nicht stärker in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato erhöhen sollte.