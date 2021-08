Abzug aus Afghanistan : Bidens erste große Krise

Die Bilder vom Chaos in Kabul schaden dem Präsidenten daheim, ändern aber nichts an Joe Bidens Doktrin. Nation-building in Afghanistan war gestern.

Es war abzusehen und unvermeidlich, dass der Abzug der Vereinigten Staaten aus Afghanistan und dessen unmittelbare Folgen durch den Wolf der amerikanischen Innenpolitik gedreht würden. Die Bilder, die vom Flughafen in Kabul in die Welt und also auch nach Amerika gesandt werden, hätten sich die Widersacher des Präsidenten Biden und seiner Regierung nicht dramatischer wünschen können. Denn sie liefern Material für ihre Sicht, dass der Präsident schwach und inkompetent sei. Vorgänger Trump, der bekanntlich mit seinem Abkommen mit den Taliban die Uhr zum amerikanischen Abzug in Gang gesetzt hatte, wirft Biden, nicht ganz überraschend, die größte außenpolitische Erniedrigung des Landes vor. Andere Republikaner, die nicht zum ganz großen Superlativ greifen, sprechen zumindest von großem Murks, den auch sie dem Präsidenten anlasten.

Die Zustimmung nimmt ab

Auf die Amerikaner selbst, die den Abzug, der in Wahrheit ein Rückzug ist, an und für sich gutheißen, wenn nicht für überfällig halten, beginnt das Geschehen am Hindukusch zu wirken: Die Zustimmung zur Amtsführung wird schwächer, Unbehagen und Zweifel wachsen, und schon blicken die Demokraten sorgenvoll auf die Kongresswahlen im kommenden Jahr. Werden sich Wechselwähler, die ihnen im vergangenen November zum Sieg verholfen hatten, sich wieder abwenden und den Republikanern, die ohnehin wegen der fälligen Neueinteilung der Wahlkreise mit Gewinnen rechnen können, zur Mehrheit im Kongress verhelfen?

Historisch wäre das durchaus normal. Beim ersten Wahltermin nach einem Macht- und Personalwechsel im Weißen Haus vollziehen die Wähler gerne eine Korrektur und stärken die Oppositionspartei im Kapitol. Das Pendel schwingt zurück, die Flügel des Präsidenten werden gestutzt. So erging es Obama, so erging es Trump. Die Frage ist nur, ob in gut 14 Monaten Afghanistan noch die Schlagzeilen beherrschen wird oder ob dann nicht wieder anderes, zum Beispiel die Lage an der Corona-Front, im Vordergrund stehen wird. In jedem Fall können die Republikaner im Moment nicht oft genug vom Desaster von Kabul reden, weil es sich parteipolitisch ausschlachten lässt, ob das nun unfair und geheuchelt ist oder nicht.

Wenn sich demnächst das Geschehen von „9/11“ jährt, werden sie bei jeder Gelegenheit daran erinnern, dass in Afghanistan wieder die Taliban herrschen, die seinerzeit dem Terrornetzwerk Al Qaida Unterschlupf geboten hatten. Das wird ein „schöner“ Jahrestag werden, mit Anklagen, übler Nachrede, Verdrehungen und auch mit einiger Zerknirschtheit. Der außenpolitische Konsens, den es früher gab und dessen sich die amerikanische Politik zu Recht rühmte, ist weitgehend passé.

Der Trugschluss der Amerikaner

Zweifellos hätte der Abzug besser geplant, koordiniert und kommuniziert werden können. Viele Wähler hatten bis vor kurzem den Eindruck, der Abzug, geknüpft an einen festen Zeitplan, werde keine großen negativen Auswirkungen haben. Die große Rückholaktion ist ein Beleg, dass das Gegenteil richtig ist. Auf und weg, und dann haben wir damit nichts mehr zu tun, das war ein Trugschluss.

Die Einschätzungen, wann die Taliban an die Macht in Kabul zurückkehren würden, waren grotesk falsch. Aber in einem Punkt sollten sie zutreffen, da waren sich alle einig: Die Taliban, von Trump als Verhandlungspartner bereits aufgewertet, würden an die Macht zurückkehren. Die Regierung, deren Autorität beschädigt war, würde kollabieren. Sie kollabierte binnen weniger Tage.

Nach dem Amtsantritt Bidens war vielfach Bilanz gezogen worden. Wie schädlich wirken die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und die Verhärtung der politischen Lager auf die Außenpolitik des Landes? Wie sehr haben Reputation, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit unter Trump gelitten? Die Antworten fielen eindeutig aus, in der Regel waren sie negativ. Deswegen wurde die Wahl des Multilateralisten Biden so sehr begrüßt, wurde sein „Amerika ist zurück“ enthusiastisch aufgenommen.

Nun stellt sich heraus, dass seine Rhetorik und seine Handlungen nicht übereinstimmen. Das war auch bei Trump oft so, aber in dem Sinne, dass seine Worte gegenüber Verbündeten schriller und herabsetzender waren als die tatsächliche Politik seiner Regierung, etwa was die NATO anbelangt. Biden redet freundlich und gibt sich als Allianzloyalist; über den Abzugstermin aber entscheidet er allein. Es steht zu vermuten, dass die Evakuierungsaktion, an der zahlreiche westliche Länder beteiligt sind, enden wird, wenn Washington sie nicht mehr fortsetzen will. Aber vielleicht gibt er dem Drängen der Europäer ja nach.

Außenpolitik für die Mittelschicht

Es wäre ratsam, wenn Amerikas Parter in Europa, Asien und anderswo der sogenannten „Biden-Doktrin“ mehr Beachtung widmen würden: dass Amerikas Außenpolitik die Interessen der „working families“ zu berücksichtigen habe, dass eine Außenpolitik für die Mittelschicht den Fokus auf die ökonomische Erneuerung im Inneren richtet. Anders gesagt: Ziel dieser Außenpolitik ist nicht „nation building“ in Afghanistan. Was wird daher aus jenen, die sich auf Amerika verlassen (müssen)?