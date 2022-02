Abzug aus Mali : Endet auch der Bundeswehr-Einsatz?

Die Bundeswehr ist in Mali in zwei Militärmissionen engagiert. Der Abzug der Franzosen macht es noch schwieriger, sie weiterzuführen. Die Skepsis wächst auch in Berlin.

Das Ende des Anti-Terror-Einsatzes der französischen Armee in Mali hat für das deutsche militärische Engagement in der Sahel-Region vielfältige Konsequenzen. Zwar beendet Frankreich „nur“ seine militärische Mission „Barkhane“, in deren Rahmen in den vergangenen Jahren Einsätze gegen islamistische Milizen stattfanden. Andere militärische Stabilisierungsoperationen, etwa die europäische militärische Ausbildungshilfe EUTM oder die weitaus größere UN-Friedensmission MINUSMA werden vorerst fortgeführt. Aber erstens verlieren die Einsatzkräfte in diesen beiden Militäreinsätzen einen Teil des Schutzes, den Barkhane ihnen bot – etwa durch die Stationierung französischer Kampfhubschrauber in Mali. Und zweitens strahlt das politische Zerwürfnis zwischen dem durch einen Militärputsch an die Macht gekommenen Regime in Bamako und der französischen Regierung auch auf die Beziehungen Deutschlands mit Mali aus.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Katja Keul hatte erst kürzlich eine Reise nach Bamako unternommen, um dort einen Überblick über die Lage zu gewinnen. Keul sagte am Donnerstag, die malische Militärregierung „hat bisher keine glaubhaften Signale gesendet, zügig zur Demokratie zurückzukehren und legt zudem dem französischen Engagement Steine in den Weg“. Der Äußerung Keuls lässt sich zweierlei entnehmen. Erstens sind offenkundig die Bemühungen nicht nur der westlichen Länder, die sich in Mali engagieren, sondern auch der afrikanischen Nachbarstaaten gescheitert, die neuen Machthaber zu zügigen Schritten zurück zu demokratischen Verhältnissen zu veranlassen. Zuletzt visierte die neue Regierung in Bamako offenbar eine vier bis fünf Jahre währende Übergangszeit an.

Zweitens ist offenbar das Zerwürfnis zwischen Bamako und Paris auch ein Ausdruck des schwierigen Verhältnisses einer ehemaligen französischen Kolonie mit der Kolonialmacht. Zwar waren in den vergangenen Monaten nicht nur französische Soldaten in ihrer Bewegungsfreiheit in Mali oder beim Überflug des Landes behindert worden, vielmehr sahen sich auch deutsche Soldaten gelegentlich Einschränkungen, etwa bei der Gewährung von Überflugrechten ausgesetzt. Doch hieß es aus den deutschen Stäben zuletzt, diese Behinderungen seien behoben.

Dessen ungeachtet prophezeit Keul, die Einstellung der französischen Anti-Terror-Operation werde „auch Auswirkungen auf das gemeinsame internationale Engagement haben. Es bleibe zwar dabei, dass Deutschland und die anderen militärisch in Mali engagierten Nationen die Sicherheit der Menschen und die Stabilität der Region verbessern wollten. Doch werde dabei womöglich unterschieden werden müssen „zwischen der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, die zur Aufgabe habe, die Verwirklichung des Friedensabkommens zwischen Separatisten im Norden Malis und der Regierung in Bamako zu unterstützen und die zum Schutz der Zivilbevölkerung beitrage.