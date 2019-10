Abu Bakr al Bagdadi : Seit dem Sommer im Visier

Was bleibt, sind Trümmer: Ein Haus in der Nähe des Dorfes Barisha in der Provinz Idlib nach einer Militäroperation gegen Abu Bakr al Bagdadi. Bild: dpa

Es ist noch dunkel im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Präsident Trump wird sich erst Stunden später in Washington äußern, aber in Idlib gibt ein Hirte bereits Auskunft über eine der spektakulärsten Kommandoaktionen der amerikanischen Militärgeschichte. Dass sie offenbar zum Tod von Abu Bakr al Bagdadi geführt hat, dass sie sich überhaupt gegen den meistgesuchten Terroristen der Welt richtete, das scheint der Mann gar nicht zu ahnen. Aber die Informationen über den Ablauf, mit denen eine syrische Nachrichtenseite den Hirten zitiert, passen durchaus zu dem, was amerikanische Journalisten am nächsten Tag aus ihrer Regierung erfahren werden.

Zum Beispiel, dass das ausländische Kommando dem Besitzer des Gehöfts zunächst zugerufen habe, er solle sich ergeben. „Abu Muhammad Salama“ sei dessen Name gewesen, erläutert der Hirte und fügt hinzu: „Halabi“ – aus Aleppo. Die Fremden hätten dann das Gebäude angegriffen und ihm, dem Hirten, drei Kinder übergeben. Sie hätten ihn aufgefordert, sich zu entfernen. Sie hätten ihm ein Warnsignal überreicht, damit er nicht von einem Luftangriff getroffen werde. In der Ferne habe er Explosionen gehört. Ein Video zeigt den Hirten umringt von bärtigen Milizionären. Ob es alles Ausländer waren? Ob Iraker dabei waren oder Syrer, vielleicht Saudis? Die Männer wirken alle ziemlich ratlos.

Wenig später berichtet der amerikanische Präsident in beispielloser Detaildichte, wie die Elite-Armeesoldaten der Delta Force das Gehöft gestürmt und Bagdadis Bewacher ausgeschaltet hätten; wie der Gründer des „Islamischen Staats“ schließlich mit dreien seiner Kinder, verfolgt von einem amerikanischen Militärhund, in einen Tunnel ohne Ausweg geflohen sei, angeblich „winselnd und weinend und schreiend“, und wie er dort seinen Sprenggürtel gezündet habe, um zu sterben „wie ein Hund, wie ein Feigling“. Doch eine gewisse Ratlosigkeit liegt auch nach Trumps langer Pressekonferenz sowie den folgenden Fernsehinterviews seines Verteidigungsministers Mark Esper, seines Vizepräsidenten Mike Pence und seines Sicherheitsberaters Robert O’Brien in der Luft. Vor allem bleibt ungewiss, wie die Amerikaner Bagdadi überhaupt auf die Spur gekommen sind.

Das ist einerseits normal in solchen Fällen. Dem Interesse des Präsidenten, seinen Erfolg zu zelebrieren und in allen Einzelheiten nachzuerzählen, steht der Unwille der Geheimdienste entgegen, ihre Quellen und Methoden zu offenbaren. Andererseits kommt in der gegenwärtigen Situation hinzu, dass innerhalb der Regierung Trump über die künftige Syrien-Politik gestritten wird. Wenn nun beispielsweise Mitarbeiter der CIA oder des Pentagons die Rolle kurdischer Kämpfer beim Aufspüren Bagdadis herausstellen, so dürften sie damit auch den Zweck verfolgen, den Präsidenten umzustimmen. Er soll zu einer neuerlichen Annäherung an die kurdischen Verbündeten bewegt werden, welche die Türkei als Terroristen verfolgt.