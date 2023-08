Ich, das Volk: Andrés Manuel López Obrador am 10. Juli in Mexiko-Stadt Bild: Picture Alliance

Animo!“ ruft Andrés Manuel López Obrador in den Saal, „nur Mut! Kopf hoch!“ Zaghaft kommt aus den Reihen der Journalisten das Echo. „Ánimo.“ Wie an jedem Werktag mussten sie früh aufstehen. Denn der mexikanische Präsident pflegt seine Pressekonferenzen täglich um 7 Uhr im Regierungspalast abzuhalten. Diese Konferenzen haben sich in Mexiko dermaßen institutionalisiert, dass sie einen eigenen Namen haben. „Mañanera“ nennen die Mexikaner die allmorgendlichen Auftritte des Linkspopulisten López Obrador, die auf Youtube übertragen werden und bei denen der Präsident zwar viel redet, aber wenig sagt – doch gerade genug, dass die Presse nicht einfach weghören kann.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Auch an diesem Morgen hoffen die Journalisten auf eine exklusive Ankündigung oder wenigstens ein paar polemische Aussagen des Präsidenten und vor allem darauf, dass sie zu den wenigen Privilegierten in den vordersten beiden Reihen zählen, denen vielleicht eine Frage gewährt wird. Doch bis dahin braucht es eine Menge Geduld. Zunächst findet eine Preisverleihung statt, um die billigsten Supermärkte und Tankstellen im Land als „Verbündete der Konsumenten“ zu ehren. Im Anschluss lässt er Vertreter von Baukonsortien, Spezialisten und zwei Gouverneure über den Stand der Bauarbeiten einer neuen Eisenbahnlinie in Südmexiko, den „Tren Maya“, informieren, eines von López Obradors Lieblingsprojekten. Brav sind alle in die Morgenshow des Präsidenten gekommen. Keiner würde es wagen, ihm einen Korb zu geben.