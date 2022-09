Bundesweites Verbot? : Die Abtreibungsdebatte ist zurück in Washington

Der Senator aus South Carolina Lindsey Grahamam am Dienstag in Washington Bild: Reuters

Knapp drei Monate lang hatte die republikanische Partei in Washington sich auffällig zurückgehalten, wenn es um das Thema Abtreibung ging. Der Streit über strengere Abtreibungsgesetze oder Verbote war nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen, in die Bundesstaaten verlegt worden. In der Hauptstadt beschieden sich die Republikaner damit, ihre Genugtuung darüber zu äußern, dass die Entscheidungsgewalt wieder an die Bundesstaaten übergegangen sei, und klammerten das Thema ansonsten weitgehend aus.

Umso überraschender kam es für viele, als Lindsey Graham am Dienstag vor die Presse trat und die Abtreibungsdebatte acht Wochen vor den Kongresswahlen mit einem Paukenschlag wieder nach Washington holte: Der 67 Jahre alte Senator aus South Carolina will Abtreibungen nach der 15. Woche bundesweit verbieten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf „zum Schutz schmerzempfindender ungeborener Kinder vor Spätabtreibungen“ stellte Graham am Dienstag vor. „Abtreibung ist ein umstrittenes Thema“, sagte Graham bei der Pressekonferenz. Er habe sich dazu entschieden, sich zu dem Thema zu Wort zu melden.

Der Zeitpunkt von 15 Wochen wird im Gesetzentwurf damit begründet, dass ein Ungeborenes „spätestens in der 15. Woche, wenn nicht früher“, Schmerz empfinden könne; Ausnahmen soll es bei Vergewaltigungen, Inzest oder dann geben, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Der Entwurf umfasst Passagen, in denen es etwa heißt, bei einem Großteil der Abtreibungen nach mehr als 15 Wochen würde Operationsbesteck verwendet, um „ein ungeborenes Kind zu zerquetschen und zu zerreißen, bevor die Teile des toten Kindes aus dem Mutterleib entfernt werden“.

Thema für die Mehrheit der Wähler sehr wichtig

Graham, der zuvor für ein Abtreibungsverbot von der 20. Woche an eingetreten war, weiß, dass der Gesetzentwurf bei der derzeitigen demokratischen Mehrheit keine Chance hat, durch den Kongress zu kommen. Selbst wenn die Republikaner im November die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewinnen, könnte Präsident Joe Biden das Gesetz mit seinem Veto blockieren. Doch er spiele auf Zeit, sagte Graham am Dienstag. „In weniger als zehn Jahren wird das vielleicht schon Gesetz sein.“ Er habe die Unterstützung von Kollegen; am Dienstag aber vor allem Stimmen aus der republikanischen Partei laut, die sich von dem Vorstoß distanzierten.

Es sei die „individuelle Entscheidung eines Senators“ gewesen, keine gemeinsame Entscheidung der Republikaner im Senat, zitierte das Nachrichtenmagazin „Politico“ am Dienstag Senator John Cornyn aus Texas. Es gebe offensichtlich unterschiedliche Meinungen dazu, ob Abtreibungsgesetze in den Bundesstaaten geregelt oder ob ein „Mindeststandard“ auf Bundesebene festgeschrieben werden solle. Er bevorzuge es, wenn „diese Entscheidungen in jedem Staat einzeln getroffen werden“. Auch der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, äußerte am Dienstag, dass „die meisten Republikaner im Senat es vorziehen, dass das Thema in den Bundesstaaten behandelt wird“. Graham hatte zuvor gesagt, nicht mit McConnell über den Gesetzentwurf gesprochen zu haben.

Noch im Mai hatte der Senator aus South Carolina auf Twitter geschrieben, die Grundsatzentscheidung zur Abtreibung „Roe v. Wade“ von 1973 zu kippen, sei die „verfassungsrechtlich vernünftigste Art und Weise“. Im Gesetzentwurf vom Dienstag steht ausdrücklich geschrieben, er sei „nicht so auszulegen, dass ein Recht auf Abtreibung entsteht oder anerkannt wird“. Gesetze, die einen größeren Schutz für ein ungeborenes Kind vorsehen, würden dadurch nicht ausgehebelt oder eingeschränkt.

Aus dem Weißen Haus gab es heftige Kritik an Grahams Vorstoß. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre äußerte in einer Stellungnahme, der Gesetzentwurf „entspricht in keiner Weise“ dem Willen der Amerikaner. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sprach vom „jüngsten, offenkundigsten Zeichen extremer Trump-Republikaner“ beim Versuch, die Wahlfreiheit von Frauen in Bezug auf ihre Gesundheit in ganz Amerika zu kriminalisieren. Für die Demokraten ist das Abtreibungsrecht zu einem wichtigen Thema im Wahlkampf für die Kongresswahlen geworden.

In einer Umfrage des Pew Research Center aus dem August gaben 56 Prozent der registrierten Wähler und Wählerinnen an, das Thema der Schwangerschaftsabbrüche werde ihnen im November sehr wichtig sein; im März hatten das nur 43 Prozent der Befragten angegeben. Betrachtet man allein die demokratischen Wähler ist die Diskrepanz zwischen dem Frühjahr – vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs – und August noch größer: Statt 46 Prozent stuften nun 71 Prozent das Thema als sehr wichtig ein. Bei den Republikanern dagegen gab es mit 41 zu 40 Prozent beinahe keine Veränderung bezüglich der Abtreibungsfrage.