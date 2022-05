Abtreibungsdebatte in den USA : Sie sind stolz darauf, dass sie Abtreibungen vornehmen

In Illinois sind sie stolz darauf, dass sie Abtreibungen vornehmen. Wenn es hart auf hart kommt, wird Laura Laursen aufhören, Babys zur Welt zu bringen oder Patientinnen zur Sprechstunde zu empfangen. Dann wird sie mehr Abtreibungen machen. Denn dass Schwangerschaftsabbrüche vielen Frauen das Leben retten, sagt die Gynäkologin aus Chicago, „wissen wir“. Und dass sie in vielen amerikanischen Bundesstaaten künftig verboten sein könnten, bringt Laursen um den Schlaf. „Manchmal wache ich auf und denke: Wir haben doch das Jahr 2022, wie kann so etwas jetzt geschehen?“

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Die Entscheidung des Supreme Court zur möglichen Aufhebung des Grundsatzurteils zum Recht auf Abtreibung ist noch nicht gefallen. Doch seit der Entwurf durchgestochen wurde, klingelt bei Laursen ununterbrochen das Telefon. Es sind Frauen aus Kentucky, aus Texas, Kliniken aus Bundesstaaten, die befürchten, ihre Patientinnen künftig nicht mehr versorgen zu dürfen. Für die Sechsunddreißigjährige fühlt es sich an, als sei sie um Jahrzehnte zurückkatapultiert worden. Laursens Mutter ist noch vor 1973 aufs College gegangen, also vor dem Grundsatzurteil „Roe v. Wade“, wonach sich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aus dem 14. Verfassungszusatz und dem Schutz der Privatsphäre ableiten lässt. Mit Freundinnen habe sie damals zusammengelegt, damit eine von ihnen für eine Abtreibung aus Wisconsin nach New York fahren konnte. So könnte es jetzt wieder laufen.