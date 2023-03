Präsident Emmanuel Macron am Weltfrauentag am 8. März in Paris Bild: dpa

Frankreich hat Abtreibungen bereits 1975 legalisiert. Seither ist der Schutz des ungeborenen Lebens immer mehr eingeschränkt worden. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche können inzwischen Abtreibungen vorgenommen werden, deren Kosten vollständig von der staatlichen Krankenversicherung getragen werden.

Das Recht auf Abtreibung ist in Frankreich also nicht bedroht. Alle großen Parteien, auch das Rassemblement National, halten daran fest. Dennoch will Präsident Emmanuel Macron es demnächst in der Verfassung verankern.

Den Beifall durch feministische Organisationen konnte er gut gebrauchen. Seine Regierung steht als frauenfeindlich am Pranger, denn für die Einsparungen der Rentenreform werden größtenteils Mütter mit gebrochenen Berufslaufbahnen zur Kasse gebeten.

Dem Präsidenten geht es aber vor allem darum, Frankreich als Gegenpol zu den Vereinigten Staaten zu positionieren. In Interviews wirft er regelmäßig Zweifel an der Wertegemeinschaft mit Amerika auf. „Unsere Werte sind nicht ganz die gleichen“, sagte er kürzlich.

Das war auch als Reaktion auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zum Abtreibungsrecht zu verstehen. Die Verfassungsänderung soll festschreiben, wie anders Frankreich Frauenrechte definiert.

Macron verfolgt mit seinem Vorstoß einen gesamteuropäischen Plan. Ziel ist es, das Recht auf Abtreibung in die EU-Grundrechte-Charta aufzunehmen. Damit fordert er unter anderem das Bundesverfassungsgericht heraus, das bislang kein Recht auf Abtreibung anerkennt.