Biden und die Bischöfe : Der Papst setzt ein Signal gegen Konservative

Mitte November wird in Baltimore die Katholische Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten (USCCB) zu ihrer Herbsttagung zusammenkommen. Und dann wird ein Ereignis vom Wochenende in Rom nachwirken: Am Freitag ist Präsident Joe Biden nach eigenen Angaben von Papst Franziskus bei einer Privataudienz dazu ermuntert worden, ungeachtet seiner Haltung im Abtreibungsstreit die heilige Kommunion zu empfangen. Tags darauf ging Biden mit seiner Frau Jill zur Abendmesse in die St. Patrick’s Church in Rom und nahm an der Eucharistiefeier teil. Die Kirche nahe der amerikanischen Botschaft ist so etwas wie das geistliche Zentrum der anglophonen Katholiken in Rom.

Knapp drei Wochen zuvor war auch die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zur Messe in die St. Patrick’s Church gekommen, auch sie nach einer Privataudienz im Vatikan. Zur Kommunion konnte Pelosi nicht bleiben: Sie wurde von ihren Leibwächtern noch während der Messe aus der Kirche geholt und in Sicherheit gebracht, weil es in der Umgebung von St. Patrick’s während einer Demonstration gegen die Pandemiepolitik der italienischen Regierung zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war. Präsident Biden aber kann als „Trophäe“ die Teilnahme an der Eucharistiefeier in Rom mit nach Hause bringen: Er hat die Kommunion in jenem Erzbistum empfangen, dem seit Jahrhunderten der Papst als Bischof von Rom vorsteht.