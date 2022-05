Kulturkampf um Abtreibung : Spiel mit dem Leben

Schriller Streit: Ein Abtreibungsgegner legt sich in Chicago mit demonstrierenden Verteidigern von „Roe gegen Wade“ an. Bild: dpa

Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt – und wie viel Geld sie hat. So, wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht.