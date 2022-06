Urteil zu Abtreibung : Zwischen Gott und Donald Trump

Hat sich mit einer Reaktion auf die Supreme-Court-Entscheidung zum Abtreibungsrecht länger Zeit gelassen als andere: Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump am 18. Juni in Southhaven Bild: dpa

Für viele Republikaner ist es der späte Lohn der anstrengenden Trump-Jahre: Er hat die Richter ernannt, die nun am Supreme Court für die Mehrheit gegen das allgemeine Abtreibungsverbot sorgten. Trump wäre nicht Trump, wenn er nach dem Urteil nicht selbst daran erinnert hätte, dass die christliche Rechte diesen Sieg nach Jahrzehnten des Kampfes ohne ihn nicht gewonnen hätte. Trumps spätere Feststellung in einem Fox-News-Interview, dass „Gott diese Entscheidung getroffen hat“, lässt sich jedenfalls schwer als Zeichen der Demut lesen.

Oder sollte das eine Distanzierung sein, ein Abwälzen der Verantwortung auf eine andere Instanz? Immerhin war Trump lange Zeit ein erklärter Befürworter des Rechts auf Abtreibung; nur aus taktischen Gründen gab er das im Wahlkampf von 2016 auf. Er ließ sich mehr Zeit als andere Republikaner, das Urteil zu bejubeln. Vielmehr wird der ehemalige Präsident von der „New York Times“ aus internen Gesprächen kurz vor der absehbaren Supreme-Court-Entscheidung sogar mit dem Lamento zitiert, die Entwicklung sei schlecht für die Republikanische Partei.

Trump soll sich demnach um die Wählergruppe der „suburban women“ sorgen: einigermaßen gut situierte Mütter in Einfamilienhäusern, denen die republikanische Steuerpolitik gefallen mag, nicht aber eine fundamentalistische Gesellschaftspolitik, die auf Kosten der Frauenrechte geht.

Ein republikanischer Pyrrhussieg?

In der Tat müssen die Republikaner bangen, dass sie einen Pyrrhussieg errungen haben könnten. Nachdem im Mai die Entscheidung aus dem Obersten Gericht durchgestochen worden war, verzeichneten die Demoskopen erstmals seit langem eine sprunghaft gestiegene Zustimmung zum Recht auf Abtreibung. Selbst vorher hatte sich jahrzehntelang eine satte Mehrheit der Wähler dagegen gewandt, dass die Richter das Urteil im Präzedenzfall „Roe v. Wade“ kippen.

Immerhin gut zwanzig Prozent der Republikaner-Anhänger rechnen sich selbst nicht den kategorischen Lebensschützern („pro life“), sondern dem „Pro choice“-Lager zu. Diese Wählerinnen und Wähler mögen über die Position der Partei bisher hinweggesehen haben, da die Sache vom Obersten Gericht ein für allemal geregelt, die kulturkämpferischen Parolen der Politiker also vor allem symbolisch schienen. Das hat sich jetzt geändert, da Parlamente in fünfzig Bundesstaaten (oder theoretisch der Kongress für den Bund) das Abtreibungsrecht jederzeit verändern können.

Dennoch werden die Umfragen die republikanischen Parteistrategen vor den Kongresswahlen im November nicht in Panik stürzen. Denn dieselben Erhebungen haben über die Jahre immer wieder festgestellt, dass Abtreibung nur für einen Bruchteil der Wählerschaft zu den wichtigsten, wahlentscheidenden Themen gehört.

Es wird viel Zeit vergehen, bis eine nennenswerte Zahl von Familien in konservativen Landstrichen direkt von den neuen Abtreibungsverboten und -einschränkungen in vielen Bundesstaaten betroffen gewesen sein wird. Von anderen Themen, allen voran der Inflation, sind dagegen fast alle Bürger betroffen. Das wird im November wichtiger sein.

Womit können die Konservativen jetzt mobilisieren?

Außerdem führt das politische System in den USA ohnehin auf vielen Gebieten dazu, dass in der Gesellschaft mehrheitsfähige Positionen in den polarisierten Parlamenten kaum vertreten werden – man denke nur an die kompromisslos ausgefochtenen Konflikte über die Einwanderungspolitik oder das Waffenrecht, die viele Bürger nicht begreifen.

Die bei den Republikanern tonangebenden Parteirechten müssen sich eher fragen, wofür sie nach diesem Erfolg nun kämpfen wollen, um ihre Leute zu mobilisieren – ähnlich ging es übrigens den progressiven Demokraten nach dem Supreme-Court-Urteil zum Recht auf die Homo-Ehe.

Eine Antwort liefern die Demokraten: Sie schüren nun die Angst, dass sich die Republikaner nicht damit begnügen werden, die Bundesstaaten über das Abtreibungsrecht entscheiden zu lassen. Sie könnten, so die Warnung, eine künftige Mehrheit im Kongress nutzen, um ein nationales Abtreibungsverbot per Gesetz durchzusetzen. Entsprechende Mehrheitsverhältnisse sind derzeit zwar nicht absehbar, aber so lassen sich Demokraten mobilisieren. Manche Konservative werden das Stichwort gern aufgreifen.

Donald Trump selbst kann die Kongresswahlen gelassen abwarten. Er kann beobachten, ob der Supreme Court die Republikaner-Wähler eher beflügelt oder irritiert. Bevor er entscheidet, ob er sich nochmal ums Weiße Haus bewirbt, kann er dann entscheiden, ob die Zäsur in der amerikanischen Gesellschaftspolitik Gottes Werk oder doch vor allem sein eigenes war.