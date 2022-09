Abstimmung über Verfassung : Scheitert Chiles „Revolte“ am Ende doch?

Chiles neue Verfassung steht auf der Kippe. In den letzten Tagen vor der Abstimmung über das neue Grundgesetz haben Befürworter und Gegner noch einmal mobil gemacht. Am Donnerstag kamen in der Hauptstadt San­tiago Tausende Befürworter zusammen, um das Ende der Kampagne zu feiern. Auch auf der Gegenseite kam es zu letzten Kundgebungen. Nicht alle Veranstaltungen verliefen zuletzt so tadellos. Vor einer Woche fuhr ein Gegner mit Ross und Wagen in eine Gruppe von Befürwortern, die an einem Fahrrad-Korso teilnahmen. Am selben Wochenende sorgte eine Performance von Befürwortern in der Stadt Valparaiso für Entsetzen. Dort mimte eine Darstellerin einer Gruppe von Travestiekünstlern, eine chilenische Landesflagge aus ihrem Hintern zu ziehen. Die Gruppe schrie: „Chile abtreiben, den inneren Macho abtreiben, die Polizei abtreiben.“ Die anstößige Performance verbreitete sich rasch im Internet. Auch die Regierung von Präsident Gabriel Boric verurteilte die Szene scharf. Sie dürfte die Erfolgsaussichten auf eine Annahme der neuen Verfassung nicht verbessert haben.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Der verfassunggebende Prozess war eines der Ventile für aufgestaute Unzufriedenheit im Land, die sich im Oktober 2019 in heftigen Sozialprotesten äußerte, die das Land und die politische Klasse durchschüttelten. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Chilenen damals für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die jene aus der Diktaturzeit ersetzen soll. Nun droht dieser letzte Schritt der „Revolte“ zu scheitern. Schon seit einiger Zeit deuten die Umfragen auf eine Ablehnung des vorgelegten Grundgesetzes hin. Der Ausgang der Abstimmung ist trotzdem offen, da für die Abstimmung eine Wahlpflicht gilt und noch etwa 15 Prozent der Chilenen unentschieden sind.