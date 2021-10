Klimabeschlüsse auf G20-Gipfel : Viel Harmonie, wenig Ergebnisse

Die Staats- und Regierungschefs betonen zum Abschluss des G-20-Gipfels in Rom die gute Stimmung. Doch das kann nicht über große Differenzen insbesondere in der Klimapolitik täuschen.

Die Staats- und Regierungschefs standen schon für das Familienfoto zum Gipfelauftakt an ihren Plätzen. Emmanuel Macron hatte das Jackett zugeknöpft, Ursula von der Leyen die FFP2-Maske abgezogen. Doch dann wurde es noch einmal unruhig, „Justin“, tönte es aus der Menge. „Boris“, rief Mario Draghi und klatschte in die Hände, „Boooris!“ Unter Gelächter kamen der kanadische und der britische Premierminister von der Seite herbeigeeilt, nahmen unter Scherzen und Schulterklopfen ihre Plätze ein. Und so wurde schon wenige Minuten nach Beginn des G-20-Gipfels in Rom am Samstag offenbar, was der ungetrübteste Erfolg des Treffens werden würde: das analoge Wiedersehen in derartig großer Runde.

Wie wenig selbstverständlich das nach einer weltumspannenden Pandemie ist, zeigte der nächste Augenblick. Denn nach der ersten Fotorunde kamen italienische Ärzte, Krankenpfleger und Rettungssanitäter in weißen Kitteln und neonfarbenen Uniformen mit auf das Podest, eingeladen vom italienischen Ministerpräsidenten Draghi. Ein besonders bewegender Moment, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend des ersten Gipfeltages sagte. „Das hat uns auch daran erinnert, dass, obwohl wir uns wieder treffen können, die Pandemie nicht vorbei ist.“

„Wir müssen alles tun, um unsere Differenzen beizulegen“

Auf der ersten von drei Arbeitssitzungen des Wochenendes ging es deswegen auch um eine gerechte Impfstoffverteilung. Das von den zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländern gemeinsam ausgegebene Ziel lautet, das Impftempo massiv zu erhöhen. Bis zum Ende dieses Jahres sollen vierzig Prozent, bis zur Mitte nächsten Jahres dann siebzig Prozent der Weltbevölkerung geimpft sein. Darauf hatten sich die Gesundheits- und Finanzminister der G-20-Staaten am Freitag in Rom verständigt. Deutschland, so sagte Merkel, unterstütze die internationale Impfstoffinitiative COVAX neben den bereits zugesagten hundert Millionen Impfdosen für dieses Jahr auch 2022 mit 75 Millionen Impfdosen.

Draghi beschwor auf dem ersten persönlichen Treffen der G-20-Chefs seit Beginn der Pandemie die Solidarität. Es sei „moralisch inakzeptabel“, dass in den ärmsten Staaten gerade einmal drei Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft seien. In den vergangenen Jahren hätten „Protektionismus, Unilateralismus und Nationalismus“ die Zusammenarbeit belastet. Nun sei es Zeit für eine Rückkehr zum Multilateralismus, Alleingänge seien keine Option. „Wir müssen alles tun, um unsere Differenzen beizulegen“, forderte Draghi die Staats- und Regierungschefs auf. Die Staatengemeinschaft müsse den Geist neu entfachen, der zur Gründung der G 20 geführt habe.

Italien, das derzeit die G-20-Präsidentschaft innehat, ist neben dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden ein Grund dafür, warum viele optimistisch auf den Gipfel geblickt hatten: Draghi ist es seit Februar gelungen, die Rechtspopulisten in Italien zurückzudrängen, Reformen auf den Weg zu bringen. Auch international genießt der frühere Chef der Europäischen Zentralbank großes Ansehen. Immer wieder ist auf dem Gipfel erleichtert zu hören: Die schwierigen Zeiten mit Donald Trump in den Vereinigten Staaten und anderen Populisten in der EU seien überwunden. Das ließ Merkel auch zum Ende ihres letzten Gipfels anklingen. Bei der Abschluss-Pressekonferenz darauf angesprochen, was der Unterschied zum G-20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017 sei, sagte sie: Alle hätten begriffen, dass man auf einem Planeten lebe, die Atmosphäre sei nicht so kontrovers. „Das hat vielleicht auch mit der größeren Einigkeit der Weltgemeinschaft zu tun.“