In London lässt sich leicht vergessen, dass man von Meer umgeben ist. Man kann es nicht sehen und nicht riechen, und selbst wer die Stadt verlässt, um auf den Kontinent zu reisen, fliegt meistens über Wolken oder fährt hinab in den Eurotunnel, weit entfernt vom Ufer. Kein Broker denkt ans Meer, wenn er morgens in der City sein Büro aufschließt, kein Briefträger in Hampstead, wenn er die Post ausliefert, kein Abgeordneter in Westminster, wenn er eine Rede hält. Aber sie würden anders handeln, anders denken und anders sprechen, lebten sie irgendwo auf dem Kontinent. Die Briten unterscheiden sich von uns, weil sie Meermenschen sind.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Vor einiger Zeit empfahl mir ein deutscher Freund, der sich seit den Sechzigerjahren mit England beschäftigt, Carl Schmitts Essay „Land und Meer“. Darin fand ich eine einfache, aber erhellende Beobachtung: „Der Mensch, welcher an einer Küste steht, wird hinaus auf das Meer blicken und nicht etwa mit dem Wasser im Rücken das Land betrachten.“ Was daraus alles folgt! Abenteuerlust, Pioniergeist, der Blick für größere Zusammenhänge, der Sinn für extreme Wechselfälle – all das hat auch mit dem anderen räumlichen Bezugsrahmen zu tun.