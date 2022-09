Abschied von Gorbatschow : „Er hat uns den Himmel geöffnet“

In Moskau wirkt es am Samstag so, als hätte Michail Gorbatschow ein kleines Stück der Freiheit, die er den Leuten einst bescherte, im Tod für einige Momente wiedergebracht. Eine Menge hat sich versammelt, nicht auf Geheiß der Staatsmacht, sondern aus eigenem Antrieb, ohne Angst, von den Sicherheitskräften auseinandergetrieben zu werden. Das ist möglich, weil die Versammlung ausnahmsweise nicht illegal ist, sondern ein kollektives Anstehen vor Sicherheitskontrollen im Rahmen der Abschiedszeremonie für Gorbatschow. Fragt man die Leute, geben sie bereitwillig Auskunft darüber, wie sie den letzten Sowjetführer sehen, was er ihnen bedeutet. So oft müssen sie schweigen, jetzt können sie reden, unter blauem, klaren, sonnigen Himmel.

Der Verstorbene sollte, so war es entschieden worden, kein Staatsbegräbnis erhalten, die Beerdigung nur „Elemente“ davon beinhalten, wie es Präsident Wladimir Putins Sprecher ausdrückte. Dazu gehört die Aufbahrung des Leichnams im Säulensaal des Hauses der Gewerkschaften im Zentrum der russischen Hauptstadt, neben dem Sitz der Duma, des Unterhauses, und ganz nah am Kreml. In dem einstigen Adelspalais, erbaut Ende des 18. Jahrhunderts im klassizistischen Stil, strömten schon Massen an Stalins Leichnam vorbei; zuletzt konnte man hier im April von dem Krawallnationalisten Wladimir Schirinowskij Abschied nehmen.

Dazu kam auch Putin, anders als jetzt zu Gorbatschow: Der Präsident war angeblich mit Arbeitsterminen ausgelastet, hatte am Donnerstag seine eigene, gut eine halbe Minute dauernde Abschiedszeremonie in dem Moskauer Krankenhaus gehabt, in dem Gorbatschow am Dienstag starb. Die Termine, die Putins Sprecher nannte, etwa ein „internationales Telefongespräch“ und die Vorbereitung auf ein Wirtschaftsforum, wirkten alltäglich; offenkundig kamen sie gelegen. Dass Putin den ersten und letzten Präsidenten der Sowjetunion für deren Zerfall verantwortlich macht, dass er sich selbst als Gegenentwurf zum angeblich schwachen, zögerlichen, von vielen gar als Verräter dargestellten Gorbatschow inszeniert, schlug sich auch in dürren Beileidsworten nieder.

Entsprechend wenige Vertreter von Putins Politpersonal besuchen die Zeremonie im Haus der Gewerkschaften. Ranghöchste Ausnahme ist Dmitrij Medwedjew, der sich am Morgen am Sarg des Toten fotografieren lässt. Einst Präsident und Ministerpräsident, seit 2020 Putins Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats, fällt Medwedjew seit Monaten mit besonders scharfen Kriegsparolen auf. Kurz nach seinem Besuch am Sarg schreibt Medwedjew auf seinem Telegram-Kanal, immerhin habe die Führung der Wendezeit „genug Verstand“ gehabt, um nicht zuzulassen, dass das Nuklearwaffenarsenal der Sowjetunion auf deren Nachfolgestaaten verteilt werde; dieses sei heute „die beste Garantie, das Große (sic) Russland zu bewahren“.

Es wirkt, als halte es Medwedjew für ratsam, sich für den Besuch zu rechtfertigen. In Wirklichkeit hatten die Ukraine, Belarus und Kasachstan auf ihren Gebieten verbliebene sowjetische Nuklearwaffen gegen Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Russlands an Letzteres abgegeben; doch an die Budapester Memoranden von 1994 erinnert man in Moskau nicht gerne.

An Ungarns Hauptstadt selbst erinnert immerhin ein Gast: Als einziger Regierungschef aus einem EU- und NATO-Land besucht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Abschiedszeremonie. Andere Länder, darunter Deutschland und die Vereinigten Staaten, werden durch ihre Botschafter vertreten.

Die Staatsnachrichtenagenturen Ria und Tass schweigen zur Anzahl der Teilnehmer. Beobachter schätzen deren Zahl auf Tausende. Viele in der Menge tragen rote Rosen, Nelken, Chrysanthemen in den Händen. Lange warten sie vor Gittern und Metalldetektoren darauf, ins Haus der Gewerkschaften vorgelassen zu werden. Viele drängt es auf die Frage nach dem Grund für ihr Kommen regelrecht danach, ihre Meinung über den Verstorbenen, ihre Erinnerungen an Gorbatschow zu erzählen, und so vielfach auch Kritik am Status quo zu äußern, mal mehr, mal weniger behutsam.