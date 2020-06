Rassismus in Australien : Auch die Aborigines wollen sich wehren

Demonstranten am 2. Juni in Sydney Bild: AFP

Nicht nur in Amerika wird Polizisten immer wieder Rassismus vorgeworfen. In Australien sorgt gerade ein Fall für Aufsehen, bei dem ein Polizeibeamter einem 17 Jahre alten Aborigine brutal die Beine wegzog. Der Teenager war Anfang der Woche in einem Park der australischen Metropole Sydney mit dem Beamten aneinandergeraten und hatte ihm gedroht. Nachdem er von dem Polizisten auf den Boden geworfen worden war, musste er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In einem Video, das den Vorfall zeigt, ist aus dem Hintergrund eine Stimme zu hören: „Sie haben ihn auf sein Gesicht geworfen. Er hat Schmerzen.“ Gegen den Polizisten wurde eine Untersuchung eingeleitet. In dieser Zeit darf er nur eingeschränkt seiner Arbeit nachgehen.

„Jeder Tag ist ein schlechter Tag“

Der Chef der Polizei im Bundesstaat New South Wales hatte den Zwischenfall damit begründet, dass der Beamte „einen schlechten Tag gehabt“ habe. Der Vater des Jungen wies dies am Mittwoch auf einer Pressekonferenz empört zurück. „Jeder Tag ist ein schlechter Tag für das Volk der Aborigines. Jeder Tag, jedes Jahr, von Jahr zu Jahr. Wir haben mit psychischen Problemen zu kämpfen, mit Arbeitslosigkeit. Wir werden ins Visier genommen, nur weil wir sind, wer wir sind“, sagte der Vater. Die Familie des Teenagers forderte auf der Pressekonferenz deshalb eine Anklage gegen den Polizisten.

Klar ist dabei, dass der vergleichsweise milde Vorfall in Sydney nicht mit dem qualvollen Tod des Afroamerikaners George Floyd gleichgesetzt werden kann. Für viele Australier weist er aber auf ein größeres Problem hin, das Parallelen zwischen der Behandlung der Ureinwohner und den Afroamerikanern aufweist.

Zahlen der Benachteiligung

Laut „The Guardian“ sind seit 1991 mehr als 430 Fälle vorgekommen, in denen australische Ureinwohner in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind. Es habe aber nicht eine einzige Verurteilung eines Verantwortlichen gegeben. Die Benachteiligung der Indigenen zeige sich auch darin, dass sie zwar nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmachten, dafür aber fast dreißig Prozent der Gefängnisinsassen stellten.

Verwiesen wird außerdem auf den Fall des Ureinwohners David Dungay, der im Dezember 2015 in Haft gestorben war, nachdem fünf Wärter ihn auf eine Pritsche niedergedrückt hatten. Auch er habe damals immer wieder gesagt, er könne nicht atmen. Ein Neffe des Mannes schrieb nun in einem Kommentar über die Schmerzen, die es ihm bereite, wenn er sich das Video von dem Polizeieinsatz gegen George Floyd ansehe. „Es hat mich sofort zurückversetzt in den Moment, in dem ich zum ersten Mal das Video vom Tod meines Onkels gesehen habe“, schrieb der Neffe.

Proteste in Amerika sorgen für Aufmerksamkeit

Klar ist auch, dass der Fall in Sydney ohne die Ereignisse in Amerika wohl nie so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte. In dieser Woche kam es auch in australischen Großstädten zu Solidaritätsprotesten. Für Empörung sorgte außerdem, dass ein Fernsehteam des australischen Senders Channel Seven während eines Polizeieinsatzes gegen Demonstranten in Washington von Polizisten hart angegangen worden war. Die australische Botschaft in Washington wurde damit beauftragt, den Vorfall zu untersuchen.

Kritiker fragen nun aber, warum eine ähnliche Problematik wie in Amerika im eigenen Land keine solchen Reaktionen hervorbringe. „Das ist genau, was auch unseren Leuten passiert“, sagte Rodney Dillon, ein indigener Menschenrechtler, laut „The New Daily“ über den Fall in Minneapolis. Gladys Berejiklian, die Regierungschefin des Bundesstaats New South Wales, gestand immerhin ein, dass auch in Australien noch viel zu tun sei. „Was in den Vereinigten Staaten passiert ist, ist ein guter Weckruf für uns“, sagte sie. Australien habe aber in dieser Hinsicht noch einen langen Weg vor sich.

Auch die Familie des jungen Aborigine hatte sich bei ihrer Pressekonferenz am Mittwoch aus Solidarität mit der Familie George Floyds auf die Knie niedergelassen. Sie äußerte die Hoffnung, dass der Fall des Teenagers in Sydney ein Wendepunkt im Verhältnis zwischen den Ureinwohnern und der Polizei sein könnte.

„Der Gebrauch exzessiver Gewalt war unnötig“, sagte die Schwester des Jungen. Er hätte ja noch viel schwerer verletzt werden können, wenn er anders gefallen wäre. Die Mutter beschrieb ihren Sohn als „typischen Teenager“. Sie wünsche sich, dass ihm in Zukunft mit weniger Misstrauen begegnet werde. Er sollte nicht das Gefühl haben, in einem Gefängnis zu leben.