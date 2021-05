Rahmenvertrag in Gefahr : Warum die Schweiz-EU-Beziehungen vor einem Scherbenhaufen stehen

Wer in der Schweiz „den Fünfer und das Weggli“ will, möchte beides haben: das Brötchen und das Geld dafür. Diese helvetische Redensart taucht in der Debatte immer wieder auf, wenn es um das Verhältnis der Schweiz mit Europa geht. Die Eidgenossen wollen ihren privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt behalten, ohne dafür einen nennenswerten Preis zu bezahlen. Darauf zu pokern dürfte aber misslingen.

Das in einem dicken Bündel bilateraler Verträge geregelte Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union soll durch den Abschluss eines institutionellen Rahmenvertrages auf einem solideren Fundament stehen. Ein Entwurf eines solchen Rahmenvertrags, über den fünf Jahre verhandelt wurde, liegt seit Ende 2018 auf dem Tisch. Seit dieser Zeit führt der Bundesrat, wie die Regierung in der Schweiz heißt, einen regelrechten Eiertanz auf.