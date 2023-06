Aktualisiert am

Abholzung am Amazonas : Wo es beim Schutz des Regenwalds hakt

Brasiliens Präsident Lula da Silva will den Amazonas retten. Diese Pläne will Außenministerin Baerbock „mit allem, was wir haben“ unterstützen. Doch ein Wahlversprechen allein ist noch kein Schutz.

Außenministerin Baerbock und Bundesarbeitsminister Heil besuchen am Mittwoch den Regenwald auf der Insel Combu. Bild: dpa

Die Außenministerin und der Arbeitsminister stehen in Belém am Amazonas in einem fensterlosen Raum vor einer Wand aus Bildschirmen und lassen sich erklären, wie gegen die illegale Abholzung des Regenwalds gekämpft wird. Auf Satellitenbildern sind die Schutzgebiete markiert, und viele gelbe Punkte zeigen, wo Kontrollstationen sind.

Annalena Baerbock und Hubertus Heil besuchen eine Außenstelle der Umweltkontrollbehörde und hören, wie schwer es ist, das riesige Gebiet zu überwachen. Dass es trotz der vielen gelben Punkte bis zu drei Tage dauern kann, um zu einer verdächtigen Stelle im Wald zu gelangen. Auf einem Bildschirm am Rand läuft in Dauerschleife ein Video, wie Sicherheitskräfte ein enttarntes Lager von Goldschürfern stürmen und die Hütten zerstören. Auf einem anderen sieht man, was passiert, wenn die Kontrolleure zu spät kommen: eine kahle Mondlandschaft.