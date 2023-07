In Israel gehen am Samstag Tausende gegen die Justizreform auf die Straße. Ein kilometerlanger Protestzug erreicht Jerusalem – mit Ziel auf das Parlament.

Tausende Israelis haben sich an einem Protestmarsch gegen die von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu geplante Justizreform beteiligt. Mit blau-weißen israelischen Flaggen kam eine mehrere Kilometer lange Kolonne von Demonstranten am Samstag in Jerusalem an, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Protestzug war bereits mehrere Tage unterwegs. Auf dem Weg von Tel Aviv nach Jerusalem campierten die Demonstranten nachts im Freien und wurden von Anwohnern mit Essen und Trinken versorgt.

Die Demonstranten planen, sich vor dem Parlament zu versammeln. Dort soll am Sonntag abermals über die sogenannte Angemessenheitsklausel debattiert werden. Die entscheidende Abstimmung in zweiter und dritter Lesung ist dann für Montag geplant.

Seit Wochen Demonstrationen gegen Justizreform

Protestführerin Shikma Bressler antwortete auf die Frage, ob sie glaube, dass es den Demonstranten gelingen würde, die Abstimmung zu stoppen, dass sie es nicht wisse. „Aber die Abstimmung ist nicht der letzte Schritt“, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters.

Seit 29 Wochen demonstrieren jeden Samstag zehntausende Menschen in Israel gegen die Justizreform. Am Donnerstagabend war es bei Protesten in Tel Aviv bereits zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Mehr als 1100 Reservisten der israelischen Luftwaffe haben indes mit der Aussetzung ihres freiwilligen Dienstes gedroht, sollte das Parlament in Jerusalem die Justizreform verabschieden. „Wir sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, die tiefe Spaltung, Polarisierung und den Riss im Volk zu überwinden“, erklärten 1142 Reservisten in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.

Sie forderten die Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu auf, „einen breiten Konsens zu finden, das Vertrauen aller Teile des Volkes in das Justizsystem zu stärken und dessen Unabhängigkeit zu wahren“. Jede Gesetzgebung, die auf „unvernünftige Weise ausgeführt wird, würde mein Einverständnis, weiterhin mein Leben zu riskieren, aushöhlen und mich mit großem Bedauern dazu zwingen, meinen freiwilligen Reservedienst auszusetzen“, erklärten die Unterzeichner, zu denen unter anderem 235 Kampfpiloten gehören.

Sollten die Abgeordneten das Gesetz verabschieden, könnten sie dem Obersten Gericht damit die Möglichkeit entziehen, Regierungsentscheidungen als „unangemessen“ einzustufen und so außer Kraft zu setzen. Die Klausel gilt daher als einer der umstrittensten Bestandteile der Reform.