Holocaust-Relativierung : Abbas muss weg

Der palästinensische Präsident hat im Berliner Kanzleramt den Holocaust relativiert, indem er behauptete, Israel habe „fünfzig Holocausts“ an Palästinensern begangen. Diese abscheuliche Äußerung ist keine senile Alterserscheinung des weit über achtzig Jahre alten Mahmud Abbas. Schließlich hat er seine vor vier Jahrzehnten veröffentlichte Doktorarbeit nie zurückgezogen, in der er die Zahl der in der Schoa ermordeten Juden auf einige Hunderttausend herunterrechnete und die zionistische Bewegung faktisch der Kollaboration mit dem Nazi-Regime bezichtigte.

Über die Jahre ließ Abbas auch als Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde noch verlauten, dass der Holocaust zwar ein schreckliches Verbrechen gewesen sei, es aber irgendwie auch Juden selbst gewesen seien, die durch ihr Verhalten dazu beigetragen hätten. Im Nachgang solcher Äußerungen ließ sein Büro dann jeweils – so wie auch in dieser Woche – verbreiten, Abbas habe den Holocaust nicht bezweifeln wollen. Was stimmt, aber seine geschichtsrevisionistische Haltung hat Abbas nie zurückgenommen. Das hätte also eigentlich in der deutschen Hauptstadt kaum überraschen dürfen. Fatal, dass Scholz trotzdem merkwürdig schwieg.

Deutschland ist größter Geldgeber

Überraschend war allerdings die zusätzliche politische Dummheit des palästinensischen Autokraten, solcherlei antisemitisches, den Holocaust verharmlosendes Geseier ausgerechnet in Deutschland neben einem seiner größten Geldgeber loszulassen. Die Erwartungen von Abbas nach mehr Geld für seinen überbordenden Beamtenapparat und nach größerer Unterstützung sind insbesondere an Europa hoch, nachdem die Amerikaner auch unter Joe Biden die Lust am Palästinadossier verlieren. Abbas fühlt sich offensichtlich sicher, dass Europa wie bisher weiter Milliarden an seine Autonomiebehörde zahlt, ohne dass man in Brüssel oder Berlin ernsthafte Bedingungen an ihn stellte.

Dass man Abbas, der in Berlin über die Jahre auch von Merkel, Steinmeier oder der Konrad-Adenauer-Stiftung empfangen wurde, jetzt noch einmal ins Kanzleramt führt, ist nicht mehr tragbar. Aber gleichzeitig fällt auf, dass Forderungen, nun die Geldzahlungen nach Palästina einzustellen, vereinzelt zwar aus Deutschland, nicht jedoch aus Israel kommen.

Denn erstens müsste Israel als Besatzungsmacht dann die Millionenkosten für Müllabfuhr, Krankenhäuser und andere öffentliche Güter in Palästina im Zweifel selbst übernehmen. Zweitens ist Mahmud Abbas über die Jahre ein Garant für die relative Stabilität im Westjordanland gewesen. Eine enge Koordination seiner palästinensischen Polizei mit den israelischen Sicherheitskräften führt bisweilen dazu, dass Abbas-treue Kräfte militante Palästinenser festnehmen und an Israel übergeben. Die Gefängnisse der Autonomiebehörde sind voll von Islamisten. Abbas bewirbt den politischen, nicht den militärischen Kampf gegen Israel. Das hat mit Liebe oder Hass auf Juden wenig zu tun.

Eine politische Lösung im Nahostkonflikt ist mit dem starrsinnigen Abbas nicht mehr zu erwarten. Das liegt nicht einmal an seinen historischen Gedankengebäuden, die lange bekannt waren und die er nicht allein trägt. Er muss endlich abgelöst werden. Auch ohne Gewissheit, dass es nach ihm besser wird.