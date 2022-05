9. Mai in Moskau : Putin verspricht Familien getöteter Soldaten Hilfe

Putin am „Tag des Sieges“ in Moskau Bild: via REUTERS

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Angehörigen in der Ukraine verletzter und getöteter russischer Soldaten Hilfe zugesagt. „Der Tod jedes Soldaten und Offiziers ist für uns schmerzhaft“, sagte Putin in Moskau bei der jährlichen Militärparade auf dem Roten Platz anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland. „Der Staat wird alles tun, um sich um diese Familien zu kümmern.“ Die Soldaten und Freiwilligen, die im Donbass im Einsatz seien, kämpften für ihr Vaterland. „Ihr kämpft für euer Vaterland, für seine Zukunft.“ Der Präsident beendete seine Rede mit einem Schlachtruf an die versammelten Soldaten: „Für Russland! Für den Sieg! Hurra!“

Russische Truppen waren am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seitdem tobt dort ein Krieg, in dem bereits zehntausende Menschen umgekommen sind. Den aufmarschierten Soldaten rief er zu, sie kämpften jetzt für die Sicherheit Russlands. Der Westen habe über Jahre nicht auf die russische Sicherheitsinteressen reagiert. Die Nato bilde an den Grenzen zu Russland eine Gefahr.

Putins Rede war im Westen mit Spannung erwartet worden, weil darüber spekuliert wurde, dass der russische Präsident grundsätzliche Entscheidungen verkünden könnte. Doch er erwähnte weder eine Generalmobilmachung noch den Einsatz neuer Waffensysteme.

Putin: „Der Westen wollte nicht auf Russland hören“

Putin warf dem Westen aber vor, „die Invasion unseres Landes, einschließlich der Krim“ vorbereitet zu haben. Feinde Russlands nutzten Terroristen, um Russland zu schaden, sagte er. Die Nato habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut. „Der Westen wollte nicht auf Russland hören – sie hatten andere Pläne.“ Die „militärische Spezialoperation“ sei eine notwendige und rechtzeitige Maßnahme gewesen – die einzig richtige Entscheidung. Russland vermeidet mit Blick auf den Einmarsch in der Ukraine den Begriff Krieg und spricht lediglich von einer „Spezialoperation“. Als unverhohlene Drohung warnte Putin vor einem neuen Weltkrieg. Der damalige Kampf bedeute nicht nur die Verpflichtung, das Andenken derer zu erhalten, die den Nazismus besiegt hätten. Aufgabe sei es, „wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen“, sagte Putin am Montag bei der größten Militärparade des Landes auf dem Roten Platz in Moskau.

Eingeleitet hatte Putin seine kurze Rede bei der Militärparade anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland mit einer Gratulation zu ihrem „großen Sieg“. Es sei die Pflicht, die Erinnerung an diejenigen zu erhalten, die den Nationalsozialismus besiegt hätten. Den Soldaten ruft Putin zu, sie kämpften jetzt für die Sicherheit Russlands.