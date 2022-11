Anhaltende Proteste : Irans Regime gibt breite Sympathie für Protestbewegung zu

Nun wird auch in einer Erhebung des Regimes deutlich: Die Kluft zwischen den Regierenden und der Gesellschaft in Iran wird breiter und tiefer.

Am 43. Jahrestag der Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran kam es in Iran zu Kundgebungen für und gegen das Regime. Während Präsident Ebrahim Raisi auf einer staatlichen Demonstration vor dem einstigen Botschaftsgebäude sagte, Iran habe sich 1979 befreit, formierten sich nach dem Freitagsgebet insbesondere im Südosten Irans Protestzüge, auf denen etwa in der Großstadt Zahedan „Nieder mit Khamenei“ skandiert wurde. Der dortige sunnitische Freitagsprediger, Maw­lawi Abdolhamid, hatte in der Predigt an die Adresse der Herrschenden gesagt: „Sie werden auch mit Totschlag und Ge­fängnissen das Volk nicht zurückdrängen können.“ Aus mehreren Städten wurden am Freitag blutige Auseinandersetzungen mit Toten gemeldet.

Seit dem 17. September sollen laut der Internetseite der „Human Rights Activist News Agency“ Proteste in 133 Städten und in 131 Universitäten stattgefunden haben. Die Teilnehmerzahlen der Proteste lassen sich nicht verifizieren. Die Zeitung „Dschawan“, die von den Revolutionswächtern herausgegeben wird, schrieb am Donnerstag, die jungen De­monstranten seien gegen die Normen der Islamischen Republik. „Sie sind weder gottgläubig noch mit ihrer Situation zu­frieden. Sie glauben nicht an die Ehe und sind deswegen auf den Straßen.“ Der Kommandeur der Revolutionswächter, Hossein Salami, drohte am Freitag „den Feinden, die sich einmischen“ mit Rache. „Wir können aber nicht sagen, wie und wo wir Rache nehmen.“ Wiederholt hatte Salami Saudi-Arabien der Anstachelung der Proteste bezichtigt.

Geheimdienst führt regelmäßig Umfragen durch

Erstmals wurden nun Zahlen bekannt, wie die Führung der Islamischen Republik die Protestwelle einschätzt. So sollen 55 Prozent der Bevölkerung die Proteste unterstützen. Sogar 83 Prozent hätten grundsätzlich Sympathien für sie, ohne in­des an ihnen teilgenommen zu haben. Medienberichten zufolge nannte Mostafa Rostami, der Repräsentant von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei an den Universitäten, diese Zahlen auf ei­nem Treffen mit Studentenvereinen der Universität der westiranischen Stadt Ilam.

Die Umfrage habe ergeben, dass 60 Prozent der Iraner, die Sympathien äußern, als wichtigsten Grund für die Proteste die schlechten wirtschaftlichen Lebensbedingungen angeben. Rostami machte keine Angaben, wer die Umfrage durchgeführt hat. Es ist bekannt, dass etwa der Ge­heimdienst regelmäßig Umfragen durchführt, ohne Ergebnisse zu veröffentlichen. Rostami gehört zum engeren Kreis der Vertrauten Ali Khameneis. Der Revolutionsführer bezeichnete die Proteste erstmals nicht als „Unruhen“, sondern als „hy­briden Krieg“ gegen Iran.

Unterdessen nehmen die Übergriffe auf schiitische Geistlichen zu. Der Leiter der theologischen Ausbildungsstätten im Wallfahrtsort Ghom, Ajatollah Alireza Arafi, sagte, viele von ihnen trauten sich nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Sie rasierten ihren Bart und verzichteten in der Öffentlichkeit auf das Tragen ihrer Robe. Im Internet kursieren zahlreiche Aufnahmen, wie Mullahs belästigt und be­leidigt werden.

Weiter im Abwärtssog befindet sich die Wirtschaft. Die iranische Währung Rial wurde gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn um 20 Prozent abgewertet. Vor Wechselstuben in Teheran bilden sich Warteschlangen. Der Index der Teheraner Börse ist seit Jahresbeginn um 30 Prozent gefallen. Auf 45 Milliarden Dollar schätzt der Präsident des Verbands der Iranischen Handelskammern die Kapitalflucht der vergangenen vier Jahre. Die Gelder werden meist in den arabischen Golfstaaten, in der Türkei und in Georgien angelegt, vorzugsweise in Immobilien.