Fast ohne auf Widerstand zu stoßen, übernahmen die Kommunisten in der Tschechoslowakei am 25. Februar 1948 die Macht. Die damalige Stimmung spielte ihnen in die Hände.

Tausende Studenten zogen am 23. Februar 1948 zur Prager Burg. Dort residierte der tschechoslowakische Staatspräsident Edvard Beneš. Sie erhofften sich von ihm, dass er die drei Tage zuvor eingereichte Demission zwölf nicht kommunistischer Minister nicht annimmt – und den Weg der Tschechoslowakei in eine kommunistische Diktatur noch aufhält. Eine kleine Delegation traf den Präsidenten spätabends. Der müde Beneš versicherte den aufgewühlten Besuchern: „Ich habe die Situation fest unter Kontrolle.“ Die Demokratie in der Tschechoslowakei werde erhalten bleiben. Zwei Tage später war der Kampf um die Demokratie verloren. Am 25. Februar 1948 akzeptierte Beneš den Rücktritt der zwölf Nichtkommunisten und ernannte zwölf kommunistische Minister.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Wirkungsvoller als die Demonstration der Studenten, die Demokratie und Pluralismus retten wollten, war der Druck, den die Kommunisten auf der Straße aufgebaut hatten. Schon am 21. Februar hatten sie 80.000 Menschen auf dem Altstädter Ring in Prag versammelt, ein Generalstreik lag in der Luft. Zuvor hatten die Kommunisten die Kontrolle über den Sicherheitsapparat erlangt. Das war der Auslöser für den Rücktritt ihrer Widersacher in der Regierung. Sie wollten dadurch den Rücktritt des gesamten Kabinetts und eine Neuwahl erzwingen.