Britisches Thronjubiläum : Die Queen und ihre königliche Nostalgie

Um das unzeitgemäß Verbindende zu erkennen, das die Königin in der gespaltenen britischen Gesellschaft stiftet, musste man am Donnerstag nur den Kopf in den Nacken legen. Mehr als siebzig Maschinen der Royal Air Force flogen ihre nationalfarbenfrohen Formationen über dem Buckingham Palace – und der Jubel war gewaltig. Kaum jemand beklagte sich, nicht einmal der Teil der Gesellschaft, der sonst über die Verschwendung fossiler Brennstoffe schimpft, zumal in Zeiten hoher Energiepreise, oder über die Verklärung der Vergangenheit, in diesem Fall des „Battle of Britain“. Königin Elisabeth II. steht über den Niederungen des Streits. Ihr Platinum-Jubiläum lässt die Reflexe des politischen und kulturellen Alltagskampfs erschlaffen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Zwei Feiertage und ein Wochenende gönnen sich die Briten, um das 70. Thronjubiläum ihrer Königin zu feiern. Staatsakte wie die Parade „Trooping the Colour“ oder der Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral werden von Popkonzerten internationaler Stars flankiert, aber auch von zahlreichen kommunalen Veranstaltungen. Mehr als 16 000 Straßenpartys haben die Behörden genehmigt. Die bis zu achtzig Euro teuren Jubilee-Teller und fast alle anderen Sonderauflagen der Porzellanhersteller waren schon vor dem Donnerstag aufgekauft, und das, obwohl die Nation gerade unter einer „Cost of Living Crisis“ ächzt.