Vor der 70-Jahr-Feier : China steht am Scheideweg

Eigentlich müssten sich Chinas Herrscher angesichts der Erfolgsbilanz ihres Landes entspannt zurücklehnen können. Hunderte Millionen Menschen konnten sich in den vergangenen vierzig Jahren aus der Armut befreien. Die Wirtschaftsleistung ist atemraubend gewachsen. Der Einfluss Chinas in der Welt ist heute so groß, dass kaum ein Land es sich mit den kommunistischen Führern verscherzen will. Von Hongkong abgesehen, ist weit und breit keine Opposition in Sicht, die es darauf anlegte, den Alleinherrschaftsanspruch der Partei in Frage zu stellen. Sogar die notorisch schlechte Luft in der Hauptstadt ist mittlerweile besser als ihr Ruf.

Doch statt der Bevölkerung an diesem Dienstag zum 70. Jahrestag der Republikgründung ein fröhliches Volksfest zu gönnen; statt zu würdigen, wie sehr die Opfer- und Risikobereitschaft, die Streb- und Genügsamkeit, die Technikbegeisterung und Wandlungsfähigkeit der Menschen diesen Erfolg möglich gemacht haben, feiert die Partei allein sich selbst. Das Volk soll nur Beifall spenden. Ansonsten wird es gegängelt, abgehört, zensiert und mit ideologischer Dauerbeschallung genervt.

Denk- und Redeverbote, von Xi auferlegt

Wie kein Parteichef seit Mao hat Xi Jinping den Leuten Denk- und Redeverbote auferlegt, die weit in ihr persönliches Leben hineinreichen. Chinas Intellektuelle umgibt eine bedrückende Stille. Das Land steht innen- und außenpolitisch am Scheideweg; doch über dessen Zukunft wird nur in den Zirkeln der Mächtigen debattiert.

Die Nervosität der Herrscher hat mit den immensen Herausforderungen zu tun, vor denen das Land im Innern steht und welche die Kraftmeierei in Peking nur notdürftig verdeckt. Da ist zum einen der riesige Schuldenberg, den all die beeindruckenden Flughäfen, Hochgeschwindigkeitstrassen und Straßen bis in das hinterletzte Dorf angehäuft haben. Soziale Fragen stellen sich dringender denn je, denn das Wachstumsmodell der neunziger Jahre ist an seine Grenzen gestoßen.

Während die städtische Bevölkerung profitiert und das nötige Kapital gebildet hat, sind 300 Millionen Wanderarbeiter in einer Sackgasse gelandet. Sie verfügen nicht über den gleichen Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem, so dass das Aufstiegsversprechen, der China-Traum, sich für sie vorerst nicht erfüllen wird. Die strenge Zensur im Internet hat auch damit zu tun, dass die Herrschenden fürchten, dass sich ein paar Millionen Frustrierte rasch vernetzen könnten.

Hohe Immobilien- und Bildungskosten

Die Ein-Kind-Politik hat zudem die Alterung der Gesellschaft dramatisch beschleunigt. Bis 2050 wird der Anteil der Alten in der Gesellschaft nach Projektionen von Demographen auf 25 Prozent steigen. Deshalb wähnt sich auch die Jugend um den versprochenen Aufstieg geprellt. Die Dreißigjährigen ächzen unter hohen Immobilien- und Bildungskosten für ihre Kinder und unter der Last, sich allein um ihre Eltern kümmern zu müssen. Ihre Einzahlungen in das Rentensystem könnten sie womöglich nie wiedersehen. Unter den Jüngeren hat sich deshalb die sarkastische Selbstbezeichnung „Verlierer“ verbreitet.

Selbst die Gewinner des Systems, die Reichen, die eine wichtige Stütze des Regimes geworden sind, scheinen der Zukunftsfähigkeit des chinesischen Modells nur begrenzt zu trauen. Sie setzen alles daran, ihr Kapital außer Landes zu bringen und sich möglichst einen Zweitpass zu beschaffen. Um die Kapitalflucht zu stoppen, hat die Regierung strenge Kontrollen eingeführt, deren Wahnwitz jeder erlebt, der versucht, Geld ins Ausland zu überweisen.

Utopien und Nationalismus

Die Nervosität in Peking ist auch das Ergebnis des neuen Herrschaftsstils unter Xi Jinping. Er hat bestehende Mechanismen des Interessenausgleichs in der Parteielite abgeschafft und die Macht in seinen Händen konzentriert. Er hat staatliche Institutionen wie Gerichte und Regulierungsbehörden weiter geschwächt, indem er sie dem Diktat der Partei unterstellt hat. Aus Angst vor einem wachsenden Einfluss privater Konzerne wie Alibaba und Tencent hat er auch dort das Primat der Partei durchgesetzt. Damit hat das System womöglich jene Flexibilität und Experimentierfreudigkeit eingebüßt, die den Aufstieg des Landes erst möglich gemacht haben. Voraussagen über Chinas Zukunft haben sich meist als unhaltbar erwiesen. Doch das Unbehagen, mit dem viele im Westen den gegenwärtigen Kurs des Landes verfolgen, ist berechtigt.

Mehr zum Thema 1/

Maos radikale Gesellschaftsexperimente und der rasante Wandel der vergangenen Jahrzehnte hat die Gesellschaft moralisch ausgezehrt. Auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen haben sich Millionen Chinesen den Weltreligionen zugewandt. Auch hier schiebt die Partei einen Riegel vor. Sie betrachtet aktive Religionsgemeinschaften als Gefahr für ihre Herrschaft; ebenso wie die Beteiligung an Bewegungen wie „Me Too“ und „Fridays for Future“.

Xi Jinpings Sinnangebote sind stattdessen technische Utopien und ethnozentrischer Nationalismus, der die Minderheiten des Landes unter Assimilationszwang stellt. In Umerziehungslagern müssen Hunderttausende Muslime ihrer Kultur und Religion abschwören. Das sei „Chinas Beitrag zum internationalen Kampf gegen den Terror“, sagte Chinas Außenminister soeben vor den UN. Zynischer kann man es kaum formulieren.