60. Jahre Elysée-Vertrag : Macron: Berlin und Paris müssen „Pioniere der Neugründung“ Europas sein

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland aufgerufen, gemeinsam mit Frankreich „Pioniere der Neugründung unseres Europas“ zu werden. Diese Rolle komme den beiden Nachbarstaaten zu, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam den Weg der Aussöhnung gegangen seien, sagte Macron am Sonntag bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrages in Paris. Dabei müsse die Europäische Union weiter in die Lage versetzt werden, als „geopolitische Macht“ in der Welt aufzutreten.

Konkret nannte Macron den Aufbau eines neuen Energiesystems „trotz unserer Unterschiede“, Investitionen in die Energiewende und die Herstellung emissionsfreier Energien. Ziel sei eine Europäische Union, „die ihre Rolle als geopolitische Macht ausfüllt, sowohl bei der Verteidigung als auch bei der Raumfahrt und in der Diplomatie“, sagte Macron.

„Danke, Herr Präsident – danke aus ganzem Herzen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dankte Frankreich für seine Freundschaft. „Danke, Herr Präsident – danke aus ganzem Herzen“, sagte er auf Französisch an Macron gewandt. Auch den Franzosen dankte Scholz: „Danke Ihnen, unseren französischen Brüdern und Schwestern, für Ihre Freundschaft“, sagte der SPD-Politiker bei einem Festakt der Parlamente beider Länder weiter auf Französisch.

Scholz betonte die Notwendigkeit eines souveränen Europas, für das beide Länder gemeinsam arbeiteten. „Indem wir unsere Kräfte dort bündeln, wo die Nationalstaaten allein an Durchsetzungskraft eingebüßt haben – bei der Sicherung unserer Werte in der Welt, beim Schutz unserer Demokratie gegen autoritäre Kräfte. Aber auch im Wettbewerb um moderne Technologien, bei der Sicherung von Rohstoffen, bei der Energieversorgung oder in der Raumfahrt“, sagte er.

Der Ukraine sagte Scholz die bleibende Unterstützung der Europäer zu. „Wir werden die Ukraine weiter unterstützen – solange und so umfassend wie nötig. Gemeinsam, als Europäer – zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts“. Scholz betonte dabei die Notwendigkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit „als Impulsgeber in einem geeinten Europa“.

Vor 60 Jahren wurde der Élysée-Vertrag zur Aussöhnung der beiden einstigen Kriegsgegner unterzeichnet. Er gilt bis heute als Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft.