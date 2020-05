500-Milliarden-Euro-Plan : Wie Merkel und Macron sich zusammengerauft haben

Angela Merkel (CDU) steht im Plenarsaal des Bundestages an ihrem Platz in der Regierungsbank. Zu ihrer Linken, oberhalb von ihr, Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, der die Sitzung leitet. Noch weiter links der SPD-Abgeordnete Christian Petry. Es geht um einen europäischen Wiederaufbaufonds in der Corona-Pandemie. Petry will von der Bundeskanzlerin wissen, ob sie sich eine „institutionelle Weiterentwicklung“ bei den Eigenmitteln der EU vorstellen könne.

Der SPD-Mann nennt das Wort „Anleiheankauf“, was sofort an Euro- oder Corona-Bonds erinnert. Die Bundesregierung lehnt sie ab, Frankreich und andere Mittelmeerländer sind dafür. Merkel: „Wer soll Anleihen aufkaufen?“ Schäuble mischt sich ein: „Offenbar die EU.“ Merkel: „Ach so.“ Heiterkeit im Saal. Petry: „Irgendwie klappt das mit dem Mikrofon heute nicht so ganz.“ Petry dankt Schäuble für die „Hilfestellung“ und bestätigt: „Das meinte ich, genau.“ Merkel: „Nein, ich glaube, Sie meinten, dass die EU eine Anleihe begibt.“ Petry: „Ja, Entschuldigung.“ Klingt wie Slapstick, ist aber ein Blick in die nahe Zukunft gewesen.

Merkel hatte kurz vorher die Wichtigkeit einer politischen Union für Europa betont, hatte gesagt, es werde „eher mehr Integration geben müssen als weniger“. Dann bekundete sie „sehr viel Sympathie“ dafür, im Rahmen des Recovery Funds eine Lösung zu finden, die nicht vom normalen Budget der EU abgespalten sei. „Ich möchte mich jetzt zu den Spezifika nicht äußern“, sagte die Kanzlerin bei ihrer Befragung durch die Abgeordneten am vorigen Mittwoch. Das tat sie sechs Tage später, am Dienstag dieser Woche, als sie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen 500-Milliarden-Euro-Vorschlag machte, der im Rahmen des EU-Haushalts den Wiederaufbaufonds finanzieren soll, indem die EU-Kommission im Rahmen der Eigenmittelregelung an den Märkten Kredite aufnimmt, die über sehr lange Zeit von den Mitgliedern entsprechend ihrem üblichen Anteil am EU-Budget abgezahlt werden. Im Rückblick liest sich das Protokoll der Bundestagssitzung wie eine Ankündigung dieses Vorhabens. In Paris wurde Merkels Auftritt vor dem Bundestag genau verfolgt.

Zu Hause hatte die Kanzlerin ihren Plan gut vorbereitet. Der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Scholz, mit dem Merkel sich bestens versteht, war frühzeitig eingebunden. Dass die Sozialdemokraten den Vorschlag gutheißen würden, war wenig überraschend. Offenkundig konnte Merkel aber auch leidlich sicher sein, dass sie in der eigenen Fraktion die Mehrheit bekommen kann, die für einen solchen Beschluss erforderlich ist. Der Bundestag, aber auch die Parlamente aller anderen Mitgliedstaaten müssen schließlich zustimmen. Offenbar waren schon frühzeitig erste Informationen über den Plan in die Unionsfraktion gedrungen. Die Sache ist nicht ohne Brisanz. Denn die deutsche Linie, dass für den Corona-Wiederaufbau-Fonds Kredite, aber keine mit Schulden finanzierten Zuschüsse vergeben werden sollen, wird durchbrochen.

Merkel hatte daher nach dem Videogespräch mit Macron in ihrer gemeinsamen Pressekonferenz auf die Ausnahmesituation hingewiesen, die durch das Virus entstanden sei. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus gefährdeten den Zusammenhalt der EU. Sie wies darauf hin, dass es sich um eine „außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung“ handele und der Fonds zeitlich befristet sei.