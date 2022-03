Gewalt im Wahlkampf : Selbstmordattentäter töten 48 Menschen in Somalia

Aktualisiert am

Selbstmordattentäter töten 48 Menschen in Somalia

Am Mittwochabend hat die radikalislamische Terrorgruppe Al-Shabaab zwei Bombenanschläge in Somalia verübt. 48 Menschen wurden getötet, mehr als 100 verletzt.

Polizisten in Mogadischu: Somalia wird seit Jahren regelmäßig Opfer von Selbstmordattentaten Bild: TWITTER/@HAJISHIRE via REUTERS

Zwei Selbstmordattentäter haben in Zentral-Somalia nach Behördenangaben 48 Menschen getötet und 108 weitere verletzt. Die beiden Attentäter, die der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab angehören sollen, lösten am Mittwochabend in der Regionalhauptstadt Beledwayne, wo derzeit Parlamentswahlen stattfinden, heftige Explosionen aus.

Unter den Toten ist auch die Parlamentsabgeordnete Amina Mohamed, sowie weitere Politiker und auch Sicherheitskräfte, sagte Polizeisprecher Hassan Dhi'isow der Deutschen Presse-Agentur. Mohamed und ein weiteres Todesopfer sollen vor Ort gewesen sein, um für Sitze im Abgeordnetenhaus zu kandidieren, hieß es.

Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich über den Radiosender Andalus zu dem Anschlag. Die Sicherheitslage im Land ist derzeit angespannt, da Wahlen stattfinden, die bereits mehrmals verschoben wurden. Am Mittwoch griff Al-Shabaab den schwer bewachten Flughafen in der Hauptstadt Mogadischu an.

Das Land am Horn von Afrika mit rund 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren durch Anschläge der Al-Shabaab erschüttert. Al-Shabaab kontrolliert weite Teile des Südens und der Zentralregionen. Die Terrorgruppe verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten.