Bombe von Drohne abgeworfen : 40 Tote bei Bombenexplosion inmitten von Hirten in Nigeria

Bei einer Bombenexplosion inmitten von Hirten sind in Nigeria mindestens 40 Menschen getötet worden. Dies teilte am Donnerstag die Regionalregierung des in der Landesmitte gelegenen Bundesstaates Nasarawa mit. Die Bombe sei am Mittwoch im Dorf Rukubi explodiert.

Eine Hirtenvereinigung sprach unmittelbar nach der Tat von einem – womöglich fehlgeleiteten – Angriff eines Flugzeugs der nigerianischen Armee. Am Donnerstag erklärte dann der Gouverneur von Nasarawa, dass es „keinen Überflug der Luftwaffe“ zum Zeitpunkt der Explosion gegeben habe. „Es war vielmehr eine Drohne, welche die Bombe abwarf“, sagte Abdullahi Sule. Er ließ dabei offen, wer die Drohne lenkte.

In Nigeria wurden bereits mehrmals unschuldige Zivilisten versehentlich bei Angriffen der Luftwaffe auf mutmaßliche Rebellen getötet. In Nasarawa gab es wiederum zuletzt auch zunehmend gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern.