Offener Brief an Biden : 30 Demokraten fordern Verhandlungen mit Russland

Joe Biden müsse einen Kurswechsel im Ukraine-Konflikt vornehmen, steht in einem offenen Brief. Die Verfasser verweisen auch auf die Inflation und die hohen Benzinpreise. Aus der eigenen Partei gibt es Gegenwind.

Allein die Ukraine habe über Verhandlungen mit Russland zu entscheiden, hob der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, hervor. „Wir werden nicht mit der russischen Führung sprechen, ohne dass die Ukrainer dabei sind.“ Der Krieg könne sofort enden, wenn Wladimir Putin „das Richtige tue“ und seine Truppen abziehe. Vorausgegangen war ein offener Brief von dreißig demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses, in dem sie Präsident Joe Biden zu einem Strategiewechsel im Ukrainekrieg und zu direkten Gesprächen mit Moskau aufforderten.

Zwar stimme man mit der Prämisse „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ überein, heißt es in dem zweiseitigen Schreiben vom Montag. Doch als Abgeordnete seien sie „verantwortlich für die Ausgabe von zig Milliarden Dollar amerikanischen Steuergeldes für Militärhilfe in diesem Konflikt“ und der Meinung, „dass eine solche Beteiligung an diesem Krieg auch eine Verantwortung für die Vereinigten Staaten mit sich bringt, alle Optionen in Erwägung zu ziehen“. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Washington Kiew mit Hilfen im Wert von rund 17,6 Milliarden Dollar unterstützt.

Für Biden fällt der offene Brief aus seiner eigenen Partei in eine Zeit vieler Herausforderungen. Nicht nur müssen die Demokraten damit rechnen, in zwei Wochen ihre Kongressmehrheiten zu verlieren – die Inflation und die hohen Benzinpreise sind dabei entscheidende Themen. In dem Brief heißt es: „Der Konflikt hat auch zu erhöhten Benzin- und Lebensmittelpreisen hier beigetragen und die Inflation und die hohen Ölpreise für die Amerikaner in den vergangenen Monaten angeheizt.“ Doch der Tenor des Schreibens offenbart Uneinigkeit unter den Demokraten.

Liefert Amerika weitere Luftabwehrsysteme?

Nach heftigen Reaktionen aus der eigenen Partei stellte die Abgeordnete Pramila Jayapal, die Wortführerin in der Sache, noch am selben Tag klar: „Wir Demokraten sind uns einig in unserem unmissverständlichen Engagement für die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf für Demokratie und Freiheit.“ Nichts in dem Brief spreche gegen diese Haltung. Gerade erst hatte der derzeitige Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, im Falle eines Sieges seiner Partei einen Kurswechsel in der Ukrainepolitik angedroht. In Zeiten der Rezession werde man der Ukraine keinen „Blankoscheck“ ausstellen.

In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstitut Ipsos gaben Anfang Oktober zwar fast drei Viertel der befragten Amerikaner an, man müsse die Ukraine trotz russischer Atomdrohungen weiter unterstützen. Zwei Drittel sprachen sich ausdrücklich für Waffenlieferungen aus – mehr als im August mit 51 Prozent. Studien zeigen jedoch auch deutlich, dass Interesse und Anteilnahme am Ukrainekrieg insgesamt abnehmen. Die Zahl derjenigen Republikaner oder republikanisch geneigten Wähler, die die amerikanischen Hilfen für die Ukraine für zu umfangreich halten, hat sich laut einer Pew-Studie seit dem Frühjahr auf ein Drittel fast vervierfacht.

Inmitten der innenpolitischen Debatten hat der amerikanische Außenminister Antony Blinken den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Montag in einem Telefonat der „anhaltenden Unterstützung“ Amerikas versichert. Nach Berichten der Nachrichtenagentur Reuters gibt es Überlegungen in Washington, ältere Flugabwehrraketensysteme des Typs HAWK in die Ukraine zu liefern. Diese sollen laut zwei ranghohen amerikanischen Beamten der Verteidigung gegen russische Drohnen und Marschflugkörper dienen.

Bisher hat Amerika zur Luftverteidigung Stinger-Flugabwehrraketen mit weitaus geringerer Reichweite an Kiew geliefert. Zwei der acht Anfang Oktober versprochenen Luftabwehrsysteme des Typs NASAMS kommen laut einem ranghohen Regierungsbeamten in den nächsten Wochen in der Ukraine an; die übrigen werden über einen längeren Zeitraum geliefert. Das HAWK-Abwehrsystem stammt aus den sechziger Jahren, wurde seither jedoch mehrfach überarbeitet.