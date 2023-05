Raketen werden am 10. Mai aus Gaza-Stadt in Richtung Israel abgefeuert Bild: AP

Mit massiven Raketenangriffen auf Israel hat der „Palästinensische Islamische Dschihad“ (PIJ) am Mittwoch auf die Tötung mehrerer seiner Kommandeure reagiert. Die militante Gruppe feuerte laut israelischen Angaben bis zum Nachmittag etwa 270 Raketen aus dem Gazastreifen ab. In Orten bis nach Tel Aviv, etwa 70 Kilometer von dem Küstenstreifen entfernt, wurde wiederholt Raketenalarm ausgelöst.

Berichte über Tote oder schwer Verwundete gab es zunächst nicht. Auch die israelische Armee führte seit Dienstagabend Dutzende Angriffe durch, laut ihren Angaben, um weitere Attacken aus dem Gazastreifen zu vereiteln. Dabei wurden laut palästinensischen Angaben sieben Personen getötet.

Der Eskalation war ein Schlagabtausch vorausgegangen, der sich über mehrere Tage erstreckte. Vor rund einer Woche hatte der PIJ nach dem Tod eines prominenten Häftlings im Hungerstreik zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. Die Armee reagierte mit vergleichsweise moderaten Gegenangriffen. In der Nacht zum Dienstag wurden dann drei PIJ-Anführer im Gazastreifen getötet. Den gleichzeitigen Luftschlägen fielen zehn weitere Personen zum Opfer. Der PIJ kündigte Vergeltung an, unternahm zunächst jedoch nichts. Ein ranghoher israelischer Militärvertreter erklärte dies am Mittwoch gegenüber Journalisten damit, dass der PIJ „geschockt war durch die Genauigkeit dieser Attacke“ sowie durch weitere Angriffe auf PIJ-Einrichtungen. Man habe aber erwartet, dass eine Reaktion kommen werde.

Am Nachmittag wurde Berichten zufolge über eine Waffenruhe verhandelt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte zugleich, Israel sei „vorbereitet auf die Möglichkeit einer ausgeweiteten Operation und harte Schläge gegen Gaza“. Dies dürfte nicht zuletzt vom Verhalten der Hamas abhängen, der am besten bewaffneten Gruppe in Gaza. Der Militärvertreter hob hervor, dass die israelischen Angriffe nur dem PIJ gälten. „Wir wollen nicht, dass die Hamas sich beteiligt.“ Die islamistische Organisation kontrolliert den Gazastreifen und hat die Raketenabschüsse mutmaßlich gebilligt. Jenseits militanter Rhetorik griff sie bis zum Nachmittag aber wohl nicht in die Kämpfe ein.