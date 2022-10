25 Jahre Guggenheim-Museum : Das Bilbao-Geheimnis

Die Silhouette des Museums erinnert an ein gestrandetes Schiff, die Verkleidung aus Titan an die Schuppen eines Fisches. Wie ein Chamäleon passt sich das Metall dem Wetter an. Im gleißenden Sonnenlicht schimmern die Platten goldfarben, bei bedecktem Himmel wirken sie grau. Wo sich in Bilbao am Nervión das Guggenheim-Museum erhebt, legten am Fluss früher die Frachtdampfer an, hämmerten die Werftarbeiter und qualmten die Hochöfen. Heute surrt nur die elektrische Straßenbahn am Rand des Skulpturenparks vorbei. Am 18. Oktober vor 25 Jahren öffnete das Guggenheim-Museum seine Türen. Es ist zum Symbol für die Wiedergeburt einer Stadt geworden, die in den Neunzigerjahren am Ende war.

Mehr als 24 Millionen Besucher brachte das Museum schon nach Bilbao. Es sind nicht nur Kunstpilger, auch zahllose Bürgermeister und Stadtplaner sind unter ihnen. Sie kommen, um das Geheimnis des „Bilbao-Effekts“ zu ergründen – und zu Hause nachzuahmen: Zu verführerisch ist der Traum, mit einem extravaganten Museum einer sterbenden Stadt neues Leben einzuhauchen. Aber in Bilbao können sie nur lernen, dass viel mehr nötig ist, damit Kunst eine solche Kraft entfalten kann.