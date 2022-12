Der Zerstörer : Das Jahr verlief nicht, wie Putin gehofft hatte

Aktualisiert am

Mit dem Jahr 2022 sollte für Putin eine triumphale Epoche beginnen. Stattdessen hat er nicht nur militärische Niederlagen in der Ukraine erlitten, sondern auch die Grundlagen seiner Herrschaft infrage gestellt.

Auf dem Roten Platz wird am 30. September der Krieg gefeiert. Bild: AFP

Russlands Angriff auf die Ukraine ging in seine dritte Woche, da sagte Wladimir Putin Mitte März eine „na­türliche und notwendige Selbstreinigung“ der russischen Gesellschaft vo­raus: „Jedes Volk, und umso mehr das russische Volk, kann immer aufrichtige Patrioten von Abschaum und Verrätern unterscheiden und spuckt diese einfach aus, wie eine zufällig in den Mund ge­flogene Mücke.“ Das war ein Gruß an die Zehntausenden, die un­mittelbar nach dem Überfall auf die Ukraine gegen den Krieg protestiert oder Russland fluchtartig verlassen hatten.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Für diejenigen, die geblieben waren und sich ruhig verhielten, sollte weiter das wichtigste innenpolitische Ver­­spre­chen der zwei Jahrzehnte währenden Herrschaft Putins gelten: Stabilität. In seinen ersten beiden Amtszeiten als Präsident Anfang des Jahrhunderts war damit die Wiederherstellung eines ge­ordneten Lebens nach der Gesetzlosigkeit, dem wirtschaftlichen Niedergang und den politischen Wirren infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ge­meint. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung des Versprechens von „Stabilität“ gewandelt: Gemeint ist damit seit Langem nicht mehr eine Wende zum Besseren, sondern die Verhin­derung eines Rückfalls in schlechtere Zeiten.