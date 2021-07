200 Jahre Unabhängigkeit : Peru holt die Vergangenheit ein

Aktualisiert am

In Peru regiert nun ein Sozialist. Der neue Präsident wird vor allem von einer Bevölkerung getragen, die von den Eliten bis heute kaum Beachtung findet. Der Andenstaat steht vor einer schweren Zukunft – was ist da schiefgelaufen?

Eine Anhängerin des linken Politikers Pedro Castillo im Juni in Lima Bild: AFP

In ihren ersten 24 Jahren erlebte die Republik Peru, wie der Historiker Stefan Rinke schreibt, im Schnitt einen Regierungswechsel im Jahr. Es waren turbulente Zeiten; und von solchen kann auch heute wieder die Rede sein. An diesem Mittwoch, zur Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit, soll Pedro Castillo sein neues Amt antreten. Er wird dann der fünfte Präsident binnen fünf Jahren. Der Sozialist wird vor allem von einer Bevölkerung getragen, die bis heute von den Eliten des Landes kaum Beachtung findet.

Tim Niendorf Politikredakteur.

Erst die Verfassung von 1979 garantierte das allgemeine Wahlrecht und erlaubte auch Analphabeten, nach dem Ende der Militärdiktatur am demokratischen Prozess teilzuhaben. Zuvor waren all jene von Wahlen ausgeschlossen, die nicht lesen und schreiben konnten, vor allem also die Bevölkerung auf dem Land, vor allem diejenigen, die indigener Herkunft waren.