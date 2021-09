Zwanzig Jahre nach 9/11 : Wie Amerikas Veteranen leiden

Für Ted Anderson begann der Antiterrorkrieg am 12. September 2001. Um ein Uhr nachts klingelte das Telefon. Der Oberstleutnant glaubte, nur kurz eingedöst zu sein. Tatsächlich hatte er Stunden geschlafen. „Ted, ich krieg kein Auge zu. Lass uns zur Arbeit gehen“, sagte ihm sein Chef. Anderson erwiderte, er habe gar kein Auto. Das stehe noch auf dem Parkplatz des Pentagons, der von der Polizei gesperrt worden sei. „Ich hole dich in zwanzig Minuten ab“, sagte der Oberst und legte auf. Anderson zog seine Uniform an und wartete vor seinem Apartment in Alexandria.

Die kurze Fahrt nach Arlington werde er nie vergessen, erzählt Anderson. Über dem Pentagon glühte der Nachthimmel orange. Die Feuerwehr war noch dabei, den Brand zu löschen. „Da kommen wir doch nie rein“, sagte er dem Oberst. Sie kamen rein. „Am 12. September erschienen 18 000 Leute zur Arbeit – in einem brennenden Gebäude“. Anderson kneift die Lippen zusammen. Dann sagt er: „Sie wollten sich in ihrer Gefechtsstation melden. Wir waren im Krieg.“

Anderson hatte am Tag zuvor das Verteidigungsministerium verlassen, als der Rettungseinsatz zu einem Bergungseinsatz erklärt worden war. Da gab es für ihn nichts mehr zu tun. Zu Hause angekommen, überkam ihn ein Weinkrampf. Dann sank er erschöpft auf seiner Couch zusammen und schlief ein. Der Oberstleutnant arbeitete seinerzeit im Büro des Heeres-Staatssekretärs, als Verbindungsoffizier zum Kongress.

„Wir sind angegriffen worden. Ich muss gehen“

Als American-Airlines-Flug 77 in das Pentagon gelenkt wurde, telefonierte er gerade mit seiner Frau. Das heißt, eigentlich telefonierte er mit ihr und ihren Schulkindern in Fort Bragg in North Carolina, wo Anderson vor seiner Abordnung nach Washington stationiert war. Die Lehrerin hatte gerade mit ihrer Klasse über die Flugzeuge gesprochen, die in New York ins World Trade Center gestürzt waren. Sie sagte, sie kenne da jemanden in der Hauptstadt, der sicher wisse, was die Regierung jetzt tun werde. Als dann das Flugzeug in den Arbeitsplatz ihres Mannes stürzte, in die Nachbarecke des Pentagons, fragte sie, was das für ein Krach gewesen sei. Anderson antwortete: „Wir sind angegriffen worden. Ich muss gehen.“

Die Explosion und die folgende Druckwelle hätten sich angefühlt, als ob das Gebäude aus seinem Fundament gerissen worden sei, erinnert sich Anderson. Der damals 42 Jahre alte Soldat, der für seine Einsätze mit den Spezialkräften des Heeres mit dem „Bronze Star“ ausgezeichnet worden war, übernahm das Kommando in seinem Büro. Die Leute, viele von ihnen Zivilisten, die noch nie einen Angriff erlebt hatten, standen unter Schock. Er habe sie angeschrien, sie sollten rausrennen. Er selbst lief vor, schaute sich die Einsturzstelle an – und lief mit einem Kameraden wieder rein.

Beide konnten an dem Tag mehrere Verletzte retten, wenngleich es zwischenzeitlich zu einem handfesten Konflikt mit der Feuerwehr gekommen war. Ein Feuerwehrmann aus dem Landkreis Arlington hielt Anderson fest und verwies ihn aus dem brennenden Gebäude. „Es wurde sehr hässlich“, erzählt er. Er habe ihn beschimpft und musste zurückgehalten werden, um nicht auf ihn loszugehen. „Für die Feuerwehr war es ein Unfallort, den es zu sichern galt. Für mich war es ein Schlachtfeld, auf dem man seine Kameraden nicht zurücklässt.“ Am Ende führte er, ausgestattet mit Sauerstoffflasche, einen Trupp Feuerwehrleute wieder ins Gebäude. Anderson wurde später wegen Heldentums mit der „Soldier’s Medal“ ausgezeichnet.