Ukraine-Liveblog : Lukaschenko: Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus hat begonnen

Selenskyj-Berater: „Haben mit Gegenoffensive bereits begonnen“ +++ Wagner-Söldner übergeben Stellungen in Bachmut an russische Armee +++ Russland: Kein Feuer am Verteidigungsministerium in Moskau +++ alle Entwicklungen im Liveblog