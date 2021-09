11. September 2001 : Biden ordnet Freigabe von 9/11-Dokumenten an

Was steht in den geheimen Dokumenten des FBI über die Anschläge des 11. September? Angehörige fordern seit Jahren Transparenz. Nun will der Präsident ein Versprechen einlösen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat das Justizministerium angewiesen, Dokumente aus der FBI-Untersuchung zu den Anschlägen vom 11. September zu überprüfen und freizugeben. „Als ich für das Amt des Präsidenten kandidierte, habe ich mich verpflichtet, für Transparenz bei der Freigabe von Dokumenten über die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf Amerika zu sorgen“, sagte Biden am Freitag in einer Erklärung. Da sich der 20. Jahrestag dieses tragischen Tages nun nähere, halte er sich an diese Verpflichtung. Justizminister Merrick Garland beaufsichtige die Überprüfung der Freigabe von Dokumenten im Zusammenhang mit der Untersuchung des FBI, erklärte Biden. Deswegen müsse der Justizminister freigegebene Dokumente in den kommenden sechs Monaten veröffentlichen.

Angehörige der Opfer dringen seit Jahren auf mehr Informationen darüber, was das FBI bei seiner Untersuchung herausgefunden hat. Sie baten am Donnerstag in einem Schreiben an den Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, darum, ihren Verdacht zu untersuchen, dass das FBI über Beweise, die Saudi-Arabien mit den Flugzeugentführern in Verbindung bringen würde, gelogen oder sie zerstört habe. Im vergangenen Monat hatten viele Familien Präsident Biden aufgefordert, die Gedenkveranstaltungen ausfallen zu lassen, wenn er die Dokumente nicht freigebe.

Am 11. September 2001 hatten Selbstmord-Attentäter zwei entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York und ein weiteres in das Pentagon bei Washington gelenkt. Ein viertes Flugzeug stürzte auf ein Feld in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Bei den Anschlägen wurden allein in der Millionenmetropole New York 2759 Menschen getötet.