„Wie nach Pearl Harbor“ : Als Bundeswehrsoldaten in amerikanische Gewehre blickten

Am 11. September 2001 übten NATO-Truppen auf Sizilien. Dann griffen Al-Qaida-Terroristen New York und Washington an. Und den Deutschen schlugen plötzlich Angst und Misstrauen der Verbündeten entgegen.

Amerikanische Soldaten überprüfen an einem Eingang zur Luftwaffenbasis Sigonella auf Sizilien am 12. September 2001 Fahrzeuge Bild: epa

Als das zweite Flugzeug in das World Trade Center raste, registrierte Andreas Bölker die Explosion als einer der Ersten. In einem dunklen Hangar auf der NATO-Luftwaffenbasis Sigonella arbeitete der deutsche Hauptmann gerade seine E-Mails ab. Dann blickte er auf und sah die Bilder von CNN, die ein Beamer an die Wand warf. Wie Hunderte Millionen Menschen verfolgte er die kommenden Stunden das Grauen in den Vereinigten Staaten. Dass seine deutschen Kameraden auf Sizilien bald in Gewehrläufe ihrer amerikanischen Kameraden blicken würden, ahnte er nicht.

„Das war ein unschönes Ende“, sagt Bölker heute über die Ereignisse, die sich am 11. September 2001 westlich der Hafenstadt Catania abspielten, wo er als Planungschef mit rund 200 Bundeswehrsoldaten am NATO-Manöver „Joint Project Optic Windmill“ (JPOW VI) teilnahm. Dann schweigt er lange auf der Terrasse seines Reihenhauses in Goch am Niederrhein. Er persönlich erlebte zwar im Hangar nur Trauer und Hoffnungslosigkeit der Verbündeten. Aber die Szenen außerhalb des Hangars, von denen ihm deutsche Kameraden später erzählten, machen ihn heute noch betroffen.