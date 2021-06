Aktualisiert am

100 Jahre KP in China : Heimlichtuerei gehört zum Wesenskern

Feierlichkeiten zum Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas: Zuschauer in einem Stadion in Peking am Montag Bild: AFP

Eine Arbeiter- und Bauernpartei ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) schon lange nicht mehr. Das wurde am Mittwoch noch einmal deutlich, als die jährliche Mitgliederstatistik veröffentlicht wurde. 52 Prozent der Mitglieder haben mindestens einen Hochschulabschluss. Unter den Neuzugängen sind fast doppelt so viele Führungskräfte wie Arbeiter. Vor zwanzig Jahren hatte sich die Partei für Manager und Privatunternehmer geöffnet. Das hat ihren Charakter nachhaltig verändert und ihren Einfluss in der Wirtschaft noch verstärkt. Heutzutage ist eine Mitgliedschaft für Topmanager auch eine Form der Risikobegrenzung. Der Druck auf die Unternehmen, sich den Interessen und Vorgaben der Partei zu unterwerfen, ist unter Xi Jinping enorm gewachsen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Über Mitgliederschwund kann sich der Parteichef derweil nicht beschweren. Aktuell warten mehr als 20 Millionen Chinesen auf eine Aufnahme in die mächtigste politische Organisation der Welt. Der Bewerbungsprozess dauert in der Regel zwei Jahre. Er umfasst Kurse in Parteigeschichte und -ideologie und mehrere Prüfungen und Gesinnungsaufsätze. Ein Jahr Probezeit kommt noch obendrauf.