Aktualisiert am

Studium in Deutschland

Studium in Deutschland :

Studium in Deutschland : Ausländische Studenten zeigen ungebrochenes Interesse

Trotz der Corona-Krise ist das Interesse ausländischer Studenten an einem Studium in Deutschland nahezu ungebrochen. Die Anzahl der internationalen Studenten liegt bei über 80 Prozent des Vorjahres, der Rückgang liegt also bei knapp 20 Prozent, während die Vereinigten Staaten aktuellen Schätzungen zufolge einen deutlicheren Rückgang um gut 30 Prozent zu verzeichnen haben. Nutznießer der amerikanischen Verluste sind die britischen Universitäten, die bei Nicht-EU-Studenten sogar einen Zuwachs verzeichnen. Studenten aus Afrika und Asien entscheiden sich jetzt für Großbritannien.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Für sie spielt die Brexit-Diskussion, die den Zustrom von EU-Studenten gebremst hat, keine Rolle. Frankreich wirbt offensiv um ausländische Studenten und behandelt deren Visa-Anträge bevorzugt. Die anderen europäischen Ländern schlafen nicht, selbst wenn ihre Corona-Situation sehr viel schwieriger ist. Nach Deutschland konnten alle ausländischen Studenten einreisen, da alle deutschen Universitäten und Hochschulen im Winter ein Hybridsemester mit möglichst großem Präsenzanteil vor allem für Erstsemester und internationale Studenten planen. Das gilt selbst für Studenten aus Risikogebieten, die entsprechende Quarantänevorschriften zu beachten hatten.