Atomkraft und Flüchtlingsdebatte : Demokratie braucht Widerspruch

Mit wachsendem Unbehagen blicken wir auf die Verrohung der öffentlichen Debatte in vielen Gesellschaften des Westens, insbesondere in Amerika. Aber wer glaubt, wir Deutschen machten es besser, hat sich noch nicht mit den Augen anderer betrachtet. Dann würde auffallen, dass hierzulande mindestens so rasch vernichtende Urteile über Andersdenkende gefällt werden, mit oft unerfreulichen Folgen für das Debattenklima, die Entscheidungsfindung und das Vertrauen in den Staat.

Das vielleicht verstörendste Beispiel war der Umgang mit den Impfskeptikern. Es ist noch keine eineinhalb Jahre her, dass ihnen von einem hohen Ärztefunktionär „Tyrannei“ vorgeworfen wurde und ihnen ein CDU-Politiker zurief: „Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben!“

Auch anderswo wünschte man sich maximale Impfbereitschaft, aber man respektierte die Bedenken der Skeptiker, zumindest das von ihnen reklamierte Recht, über den eigenen Körper verfügen zu wollen.

Der deutsche Weg bei der Atomkraft

In Großbritannien wurden Verweigerer nicht öffentlich angeprangert; man verließ sich ganz auf die Aufklärung. Impfmüde zu kujonieren, lehnten die Bürger als „unbritisch“, weil obrigkeitsstaatlich, ab. Lockdown-Kritiker, die wie der frühere Verfassungsrichter Jonathan Sumption die Freiheitsrechte unverhältnismäßig eingeschränkt sahen, ernteten Widerspruch, aber niemand mit Gewicht warf ihnen „Verantwortungslosigkeit“ vor.

Schon vorher, während der sogenannten Flüchtlingskrise, hatten sich viele über die Rigidität des deutschen Diskurses gewundert. Bürgern, die auf dem Höhepunkt der unregistrierten Masseneinwanderung an bis dahin geltende Gesetze erinnerten oder auf Sicherheitsrisiken hinwiesen, wurde in den Wochen der Willkommenskultur nicht nur Urteilsvermögen abgesprochen, sondern Humanität. Vier Jahre zuvor hatten die Deutschen ihre Nachbarn wiederum verblüfft, als sie sich mit einer fast unheimlich wirkenden Mehrheit aus der Atomenergie verabschiedeten.

Die wenigen Nachdenklichen, die auch nach dem Reaktorunfall von Fukushima die Risiken der Kernenergie für vertretbar hielten und deren Nutzen fürs Klima hervorhoben, kurz: die den Common Sense im Rest der Welt repräsentierten, standen als gewissenlose Hasardeure da.

Ein Echo auf die vordemokratische Ideengeschichte des Landes

Selbst in den wissenschaftlichen Niederungen der Klimadebatte entdecken wir Deutsche noch Erregungs- und Angriffspotential. Zuletzt wurde die Zukunft der Verbrennertechnologie mithilfe von E-Fuels als donnernde Grundsatzfrage debattiert. Anderswo überlässt man eine derartige Fachdiskussion Ingenieuren. In Deutschland nutzten sie Politiker und Prominente, um in Talkshows die klimapolitische Lauterkeit des Verkehrsministers zu bestreiten.

Entfesselt oder vielmehr: wiederbelebt wurde der Furor teutonicus zu Teilen durch die sozialen Medien, die das Schrille belohnen und simples, binäres Denken fördern. Aber im spezifisch deutschen Wutbürgertum, das meist im Gewand moralischer Überlegenheit und tief überzeugter Besserwisserei daherkommt, findet sich auch ein Echo auf die vordemokratische Ideengeschichte des Landes, die den Idealismus hervorgebracht hat und später den unseligen Topos der Volksgemeinschaft.

Dabei herrschte in der Bundesrepublik lange ein anderer Geist. Bis an die Schwelle des Millenniums war Karl Popper der Hausphilosoph der westdeutschen Politik, zunächst subkutan, dann, seit Helmut Schmidt, in offener Referenz. Poppers kritischer Rationalismus, der Regierende wie Regierte prägte, imprägnierte gegen jede Form von Utopismus und sah den Widerspruch als zentrales Merkmal der offenen Gesellschaft. Die Idee, dass es so etwas wie eine unbestreitbare, höhere Wahrheit gibt, galt als suspekt. Popper glaubte, über die stetige Falsifikation allenfalls zu einem etwas besseren Verständnis der Welt kommen zu können. Indem er die menschliche Fehlbarkeit ins Zen­trum seines Denkens stellte, formulierte er gewissermaßen die Antithese zum Determinismus der „Alternativlosigkeit“, der dann unter Angela Merkel Konjunktur erlebte.

Langsam droht Poppers kritischer Negativismus, der uns solide durch die ersten fünfzig Jahre nach dem Krieg geführt hat, abgelöst zu werden: von der alten Sehnsucht, die Wirklichkeit als in sich schlüssiges System zu begreifen, und vom Glauben daran, dass es ein Heil für alle geben kann, das naturgemäß Gefolgschaft erzwingt. Der Zweifler gilt dabei immer weniger als gesunder Widerpart im pluralistischen Meinungskampf, sondern als lästiger, wenn nicht gefährlicher Störenfried auf dem Weg zu einer besseren Welt. Die aber gibt es nicht, jedenfalls nicht für alle, weshalb wir den Widerspruchsgeist rehabilitieren und wieder als Zierde der Demokratie ehren sollten.