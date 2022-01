Konflikt über Asylrecht : Polen bricht die nächste Brücke ab, die Europa ihm baut

Wachleute und Militärs beobachten am 27. Januar den Beginn der Arbeiten an einer Metallmauer in Tolcze, Polen, die Migranten abhalten soll. Bild: AP

Der Konflikt zwischen der Europäischen Union und Polen über das Asylrecht hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Ende voriger Woche lehnte der polnische EU-Botschafter einen zwischen den Mitgliedstaaten ausgehandelten Kompromiss ab, der seinem Land sowie Lettland und Litauen vorübergehend Ausnahmen bei der Anwendung von EU-Recht zugestanden hätte. Der Grund: Warschau ging auch dieser Kompromiss noch viel zu weit. Es verlangte nicht weniger als eine vollständige Aussetzung von Asylverfahren, „wenn eine Bedrohung der öffentlichen oder nationalen Sicherheit vorliege“. Außerdem könne das Land nicht verpflichtet werden, mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und anderen humanitären Organisationen zusammenzuarbeiten. Das geht aus einem internen Protokoll der Sitzung hervor, das der F.A.Z. vorliegt.

Der französische Ratsvorsitz stoppte daraufhin das gesamte Beschlussverfahren. Damit bleibt Polen zwar eine peinliche Abstimmung erspart, in der es von den anderen Staaten mit qualifizierter Mehrheit überstimmt würde. Diese Mehrheit stand, auch Litauen und Lettland waren an Bord; nur Ungarn äußerte Verständnis für Polens Haltung. Doch bleibt der EU-Kommission nun wohl keine andere Wahl mehr, als in dieser zentralen Frage ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau einzuleiten. Denn die polnische Praxis, die meisten Migranten pauschal abzuweisen, die an der Grenze zu Belarus aufgegriffen werden, verstößt eindeutig gegen den Kern des europäischen Asylrechts.