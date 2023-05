Unter Druck ist Armenien zu Zugeständnissen gegenüber Aserbaidschan im Konflikt um Nagornyj Karabach bereit. Verhandelt wird an verschiedenen Schauplätzen und mit verschiedenen Vermittlern in Ost und West.

Russlands Präsident Putin mit Aserbaidschans Präsident Alijew (links) und Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (rechts) am 25. Mai in Moskau Bild: AFP

In den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist Bewegung gekommen: Auf Verhandlungsschauplätzen in Ost und West sprechen die Führungen in Eriwan und Baku über einen Friedensvertrag. Gerade sind der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Machthaber Ilham Alijew in Moskau aufeinandergetroffen. Schon am kommenden Donnerstag sehen sie sich wieder: In Moldau versammeln sich die Spitzen der Europäischen Politischen Gemeinschaft aus den 27 EU-Mitgliedern und 20 anderen Staaten, so Armenien und Aserbaidschan.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Zwei opferreiche Kriege haben die Südkaukasusländer in den vergangenen drei Jahrzehnten gegeneinander geführt. Anfang der Neunzigerjahre eroberten die Armenier die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Region Nagornyj Karabach, besetzten auch umliegende Gebiete. Im Herbst 2020 war die Übermacht der mit Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft hochgerüsteten Aserbaidschaner im sogenannten 44-Tage-Krieg dann so groß, dass sich Paschinjans Regierung in Moskau mit Rückeroberungen abfinden und ein für Baku vorteilhaftes Waffenstillstandsabkommen hinnehmen musste.