Argentiniens WM-Titel : Kollektive Ekstase in Buenos Aires

In kaum einem Land hat der Weltmeistertitel eine höhere Bedeutung als in Argentinien. Hier ist Fußball mehr als nur ein Sport. Eindrücke aus einem Land im Ausnahmezustand.

Schon vor dem entscheidenden Elfmeter vibriert die Luft. Sekunden werden zu einer Ewigkeit. Dann der Schuss, der Sieg, die Explosion, die kollektive Ekstase. Wildfremde fallen sich euphorisch in die Arme. Väter erleiden vor den Augen ihrer verdutzten Kinder Weinkrämpfe. „Wir sind Weltmeister!“ schreien alle unaufhörlich.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Wenig später strömen in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires Hunderttausende auf die Straßen, die während des Spiels noch leergefegt waren. Fangesänge hallen von allen Seiten durch das Zentrum. Autokorsos suchen einen Weg durch die Massen. Alles bewegt sich zum Obelisken, wo die Argentinier zusammenkommen, wenn etwas Bedeutsames passiert und wo an diesem Tag die größte Party des Landes steigt.

Kaum irgendwo kann dieser Weltmeistertitel eine höhere Bedeutung haben als in Argentinien. Jeder konnte es in den Stadien in Qatar beobachten. Tausende Argentinier waren in den vergangenen Wochen nach Qatar gereist, um ihr Nationalteam anzufeuern. Die argentinischen Fußballclubs halfen dabei kräftig, in dem sie sich an Reisekosten beteiligten. Andere Argentinier nahmen ihre gesamten Ersparnisse in die Hand, um dabei zu sein.

„Argentinien wollte den Titel mehr als alle anderen“

In Argentinien selbst hatte das Fußballfieber schon lange vor der Weltmeisterschaft – der letzten ihres Helden Lionel Messi – die Massen erfasst. Zeitweise fehlte es an Abziehbildchen für die Sammelalben. Selbst im fußballverrückten Lateinamerika ist man sich unter Fachleuten mehr oder weniger einig, dass der Fußball in keinem anderen Land eine wichtigere Rolle spielt. Ein großer Teil der Argentinier definiert sich über den Fußball, über den Verein. Alle vier Jahre verschmilzt dieser Fanatismus zu einer großen Einheit, in der alle Grenzen und Konflikte verschwinden.





„Argentinien wollte den Titel mehr als alle anderen“, glaubt ein junger Mann, der sich vor einem kleinen Quartiersladen mit Dutzenden anderen das Spiel auf einem kleinen Fernseher angesehen hat. „Das ist der Lohn für unser Leiden“, sagt er. Leiden mussten die Argentinier nicht nur in diesem verrückten Finalspiel oder nach dem missglückten Start gegen Saudi-Arabien. Schwer haben es viele Argentinier schon seit längerem. Das Land befindet sich wirtschaftlich in einer tiefen Krise. Die Jahresteuerung kratzt an der 100-Prozent-Marke. Vielen Argentiniern reicht ihr Einkommen nicht bis zum Monatsende. Die Fußball-WM bot ihnen während der letzten Wochen eine Gelegenheit, in einen kollektiven Traum zu flüchten, der nun wahr geworden ist.

Wann und ob die argentinischen Nationalspieler in Argentinien eintreffen werden, ist noch unklar. Bisher steht kein Programm fest. Vorsorglich hatte Präsident Alberto Fernández die möglichen Helden bereits in den Präsidentenpalast eingeladen. Ein Foto mit Messi ist heiß begehrt – auch bei den Politikern. Fernández hatte es trotz Einladung durch den Gastgeber unterlassen, nach Qatar zu reisen. Das politische Risiko wurde als zu hoch eingeschätzt. Man stelle sich vor, Argentinien hätte unter Anwesenheit des Präsidenten verloren. Die abergläubischen Argentinier hätten ihm möglicherweise die Schuld gegeben.





Unklar ist auch noch die Frage, ob es Messi dank des gewonnen Titels in den argentinischen Fußballhimmel schafft. Dort thront bis heute immer noch Diego Maradona, die verstorbene und in Argentinien doch so lebendige Fußballlegende, die vor 36 Jahren den Pokal letztmals für Argentinien küsste und bis heute wie eine Gottheit verehrt wird. Ein Fan, der ein verblasstes Bild von Maradona bei sich trägt, weiß keine Antwort auf die Frage. „Größer als Maradona ist schwierig“, sagt er. Doch er könne noch nicht fassen, was gerade passiert sei, die Zeit werde es zeigen.

Mehr zum Thema 1/

Die Zeit wird auch zeigen, wie lange die kollektive Euphorie der Argentinier anhält. In der Regel sind Ereignisse wie diese sehr kurzlebig. Im Falle von Argentinien wird sich die Freude wohl noch in die Festtage hinein halten. Danach kommt der Januar und mit ihm die Realität, in der jeder im Land wieder für seinen eigenen Verein kämpft, die Grenzen und Gräben wieder aufgehen. Den 18. Dezember 2022 jedoch, der als eine weitere Heldensaga in die Geschichte eingehen wird, werden sie für immer miteinander teilen.